В Роскосмосе допустили использование космического мусора для 3D-печати

Развитие аддитивных технологий даст возможность разработать высокоэффективную систему изготовления ракетно-космической техники

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Реголит и космический мусор могут быть использованы в будущем в качестве материала для 3D-печати техники. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич.

Он отметил, что сейчас перед госкорпорацией стоит ряд задач в этом направлении. "Надо сформировать требования к печати на орбите, добиться и адаптировать существующие технологии, спроектировать производство в космосе <…> аддитивных технологий, мы должны найти материал. Это может быть и реголит, если это Луна, это может быть и космический мусор, если мы находимся в околоземном пространстве", - отметил Урличич в ходе лидер-форума "Аддитивные технологии. Расширяя горизонты".

Как уточнил первый замгендиректора, развитие аддитивных технологий даст возможность разработать высокоэффективную систему изготовления ракетно-космической техники в космическом пространстве.

В сентябре 2019 года генеральный конструктор КБ "Салют" Сергей Кузнецов сообщил ТАСС, что аддитивные технологии будут применяться при изготовлении элементов ракет "Ангара". Он отметил, что для носителя планируют печатать специальные ложементы-переходники для стыковки нового шаробаллона, создаваемого вместо старого украинского, с посадочным местом.