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Военно-промышленный курьер

Российский БПК отправили на металлолом

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Источник изображения: vpk-news.ru

На построенном 30 лет назад большом противолодочном корабле (БПК) «Адмирал Харламов» проекта 1155 был спущен Андреевский флаг в связи с тем, что он будет отправлен на утилизацию.

Предприятие, которое займется разборкой корабля, будет определено на основе конкурса, сроки которого пока не называются, сообщил источник ТАСС в кораблестроительной отрасли.

Как отмечают военные эксперты, последний серьёзный выход в море БПК «Адмирал Харламов» состоялся в 2000 году и связан с обеспечением мероприятий по подъёму потерпевшей катастрофу атомной подводной лодки «Курск».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
пр. 1155
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