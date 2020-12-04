Российский БПК отправили на металлолом

На построенном 30 лет назад большом противолодочном корабле (БПК) «Адмирал Харламов» проекта 1155 был спущен Андреевский флаг в связи с тем, что он будет отправлен на утилизацию.

Предприятие, которое займется разборкой корабля, будет определено на основе конкурса, сроки которого пока не называются, сообщил источник ТАСС в кораблестроительной отрасли.

Как отмечают военные эксперты, последний серьёзный выход в море БПК «Адмирал Харламов» состоялся в 2000 году и связан с обеспечением мероприятий по подъёму потерпевшей катастрофу атомной подводной лодки «Курск».