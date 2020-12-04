Войти
Военно-промышленный курьер

Анкара играет ведущую роль в решении вопроса «аннексии» Крыма Россией

285
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Украина заинтересована в покупке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar и хочет реализовать совместный с Турцией проект по обмену технологиями, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время своего визита в Анкару, сообщает турецкая консервативная и исламистская газета Yeni Şafak.

Кулеба выразил признательность за «уровень диалога и динамику турецко-украинских отношений» на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Между двумя странами существуют передовые области сотрудничества, и оборонная промышленность является одной из таких передовых областей», — заявил глава украинской дипломатии.

«Украина особенно заинтересована в покупке БПЛА Bayraktar. Более того, она хочет реализовать совместные проекты в этой сфере за счёт обмена технологиями», - уточнил он, отвечая на вопрос о сделках двух стран в оборонной промышленности и совместном производстве двигателей. Обе стороны считают, что украинский двигатель — подходящий вариант для турецкой промышленности, сказал Кулеба.

«Так мы сделаем Турцию и Украину сильнее. Наши страны сделают Чёрное море более безопасным регионом», — добавил он.

Что касается «аннексии» Крыма, украинский министр подчеркнул, что Анкара «играет ведущую роль в решении этого вопроса», учитывая исторические связи между Турцией и Крымом и уровень отношений между Турцией и Украиной, цитирует Кулебу Yeni Şafak.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
12.11.2020
России после «проигрыша» в Карабахе предрекли «горькие сюрпризы» на Украине
29.05.2019
Вооруженный против Индии
14.11.2018
Оружие в пакете с безопасностью
12.03.2015
Вооруженные Эмираты
18.12.2013
Строить – не ломать
12.09.2008
Кто и как помогал готовить грузинское вторжение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 05:55
  • 42
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 04.12 02:31
  • 1
Запущенные с Плесецка спутники "Гонец-М" взяты на управление - Рогозин
  • 04.12 02:17
  • 199
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 04.12 01:47
  • 8
Россия разместила С-400 на Курилах. Япония протестует
  • 04.12 01:42
  • 6
Авария атомного лихтеровоза «Севморпуть» во время рейса в Антарктику
  • 04.12 01:33
  • 1
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 03.12 22:44
  • 7
Названы самые загадочные подлодки в мире
  • 03.12 22:30
  • 4
DR (Дания): нападение, которое стерло бы Данию с лица земли
  • 03.12 21:10
  • 1
F-22 и F-35: российский «Контейнер» засек самолеты-«невидимки» НАТО
  • 03.12 19:31
  • 42
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 03.12 18:59
  • 2
Поставки импортных комплектующих для SSJ-100 оказались под угрозой
  • 03.12 18:57
  • 4
В Азербайджане отвергли версию Т-72 превосходившую пожароопасный "Аслан"
  • 03.12 17:51
  • 10
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 03.12 16:58
  • 1
Стратегический доклад НАТО: под знаком России и Китая (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)
  • 03.12 16:22
  • 6
В России обнаружили F-35