Анкара играет ведущую роль в решении вопроса «аннексии» Крыма Россией

Украина заинтересована в покупке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar и хочет реализовать совместный с Турцией проект по обмену технологиями, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время своего визита в Анкару, сообщает турецкая консервативная и исламистская газета Yeni Şafak.

Кулеба выразил признательность за «уровень диалога и динамику турецко-украинских отношений» на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Между двумя странами существуют передовые области сотрудничества, и оборонная промышленность является одной из таких передовых областей», — заявил глава украинской дипломатии.

«Украина особенно заинтересована в покупке БПЛА Bayraktar. Более того, она хочет реализовать совместные проекты в этой сфере за счёт обмена технологиями», - уточнил он, отвечая на вопрос о сделках двух стран в оборонной промышленности и совместном производстве двигателей. Обе стороны считают, что украинский двигатель — подходящий вариант для турецкой промышленности, сказал Кулеба.

«Так мы сделаем Турцию и Украину сильнее. Наши страны сделают Чёрное море более безопасным регионом», — добавил он.

Что касается «аннексии» Крыма, украинский министр подчеркнул, что Анкара «играет ведущую роль в решении этого вопроса», учитывая исторические связи между Турцией и Крымом и уровень отношений между Турцией и Украиной, цитирует Кулебу Yeni Şafak.