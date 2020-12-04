Политруки появятся в Росгвардии

При участии Минобороны РФ в Росгвардии началось формирование органов военно-политического управления. Об этом заявил заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Конечно, мы помогаем в этом вопросе. Оказываем методическую и практическую помощь», — уточнил он ТАСС.

Специалисты Минобороны уже передали Росгвардии комплект документов и методологические материалы, которые связаны с созданием военно-политического управления.

Ранее Владимир Путин распорядился организовать в Росгвардии военно-политическую работу. Глава ведомства Виктор Золотов сообщал, что оно планирует создать в своей структуре институт военных политруков.