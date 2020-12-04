Китай начал освоение Луны и пристраивает на работу своих ученых из США

Китайская возвращаемая беспилотная станция «Чанъэ-5» завершила работу по сбору реголита - сыпучего грунта в верхнем слое горной породы на поверхности Луны. Об этом сообщила Китайская национальная космическая корпорация.

Как уточняется в распространенном заявлении организации, структура из двух модулей аппарата (посадочного и взлетного) после 19 часов работ по сбору гравия «успешно завершила упаковку образцов».

В ближайшие дни «Чанъэ-5» планирует доставить реголит на лунную орбиту, а затем на Землю.

Интересно, что практически в этом день агентство Reuters сообщило, что более тысячи китайских ученых покинули США после того, как Вашингтон обвинил КНР в краже американских технологий. Об этом заявил помощник министра юстиции США Джон Демерс.