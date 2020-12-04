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WarSpot

Израильский флот получил нового флагмана

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Источник изображения: warspot.ru

Израильский флот получил новый корвет немецкой постройки. Вчера, 2 декабря, пресс-служба Минобороны Израиля сообщила о том, что корабль INS Magen прибыл в порт города Хайфа.

Название Magen переводится как «Щит», что весьма символично, поскольку ВМС Израиля намерены использовать новый корабль для защиты месторождений природных ресурсов в своих внутренних водах. Этот корвет — самый передовой по всем параметрам корабль израильского флота.

Промо-ролик корабля INS Magen от Минобороны Израиля

INS Magen — первый из четырёх заказанных Израилем у Германии корветов типа Sa’ar 6. Эти корабли построены на базе немецкого проекта MEKO 100 и являются многоцелевыми. Прибывший вчера в Израиль корабль был заложен в 2018 году. Ещё три однотипных корвета планируется принять на вооружение в течение следующих двух лет.

Корветы типа Sa’ar 6 имеют водоизмещение до 2000 т, длина корпуса составляет 90 м. Каждый из кораблей вооружается артиллерийским орудием калибра 76 мм, двумя скорострельными малокалиберными орудиями Typhoon, 16-ю пусковыми установками для ракет Barak-8, таким же количеством противокорабельных ракет Gabriel 5, 40-ячеечной системой ПВО C-Dome и двумя торпедными аппаратами калибра 324 мм. Кроме того, на корме расположена площадка для вертолёта среднего класса.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Продукция
Barak-8
Железный купол
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