Израильский флот получил нового флагмана

Израильский флот получил новый корвет немецкой постройки. Вчера, 2 декабря, пресс-служба Минобороны Израиля сообщила о том, что корабль INS Magen прибыл в порт города Хайфа.

Название Magen переводится как «Щит», что весьма символично, поскольку ВМС Израиля намерены использовать новый корабль для защиты месторождений природных ресурсов в своих внутренних водах. Этот корвет — самый передовой по всем параметрам корабль израильского флота.

Промо-ролик корабля INS Magen от Минобороны Израиля

INS Magen — первый из четырёх заказанных Израилем у Германии корветов типа Sa’ar 6. Эти корабли построены на базе немецкого проекта MEKO 100 и являются многоцелевыми. Прибывший вчера в Израиль корабль был заложен в 2018 году. Ещё три однотипных корвета планируется принять на вооружение в течение следующих двух лет.

Корветы типа Sa’ar 6 имеют водоизмещение до 2000 т, длина корпуса составляет 90 м. Каждый из кораблей вооружается артиллерийским орудием калибра 76 мм, двумя скорострельными малокалиберными орудиями Typhoon, 16-ю пусковыми установками для ракет Barak-8, таким же количеством противокорабельных ракет Gabriel 5, 40-ячеечной системой ПВО C-Dome и двумя торпедными аппаратами калибра 324 мм. Кроме того, на корме расположена площадка для вертолёта среднего класса.