США возродят Атлантический флот

США объявили о создании Атлантического флота для противостояния России

Вашингтон решил вернуть существовавший до 2006 года Атлантический флот, на смену которому пришло командование сил флота США. Планируется, что новый американский ВМФ будет противостоять военно-морским силам России.

Соединенные Штаты вернут командованию сил американского флота прежнее название - Атлантический флот, а также переориентируют его на решение задач по противостоянию Военно-морскому флоту (ВМФ) России в регионе, сообщил министр ВМС США Кеннет Брейтвейт в ходе своего выступления на слушаниях в одном из подкомитетов комитета сената конгресса США по делам вооруженных сил.

"Чтобы справиться с уникальными вызовами, которые возникают на Атлантическом театре военных действий, мы переименуем Командование сил флота в Атлантический флот США, и мы переориентируем наши морские силы в этом важном регионе на их первоначальную задачу - контролировать морские пути подхода к территории США и наших союзников", - подчеркнул глава министерства.

По его словам, Атлантический флот будет оказывать противодействие ВМФ России, который «снова действует решительно и развертывается все ближе и ближе» к восточному побережью Соединенных Штатов.

Изначально Атлантический флот был сформирован в 1906 году, но в 2006 году его преобразовали в Командование сил флота США.

В начале октября издание Business Insider сообщало, что внимание ВМС США к ведению противолодочной обороны (ПЛО) ослабло в ходе ближневосточных войн. Но в настоящее время, как отмечали журналисты, фокус усилий американского флота смещается обратно из-за российской угрозы. В издании писали, что это подчеркивается учениями «Black Widow 2020» в Северной Атлантике, которые проводились с 12 по 18 сентября этого года.

Командующий подводными силами ВМС США вице-адмирал Дэрил Л. Кодл 16 сентября заявил, что деградация российского ВМФ в 1990-е годы «позволила многим людям думать, что континентальная часть Соединенных Штатов представляется собой надежное убежище от российских войск».

«Но сейчас хорошо известно, что наша родина больше не является убежищем, поэтому мы должны быть готовы к проведению в местных водах высокотехнологичных боевых действий», - подчеркивал Кодл.

Как отмечалось в ходе брифинга, на котором Кодл выступал с другими представителями американских ВМС, современная противолодочная оборона требует четкой координации между видами Вооруженных сил и родами сил ВМС в самых разных областях, начиная от космических аппаратов и заканчивая подводными лодками.

Учение Black Widow в значительной степени отразило все эти моменты, подчеркнули на брифинге.

«Мы должны сохранять свое позиционное преимущество над противником, особенно в Атлантике. У нас есть весьма опытные офицеры в подводном сообществе, которые сосредоточились в настоящее время именно на этом. Остальные еще возвращаются к вопросам эффективного ведения ПЛО, причем в перспективе эта борьба будет осуществляться во всех сферах», - подчеркивал командующий 2-м флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис.

В начале июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей НАТО и военных аналитиков сообщала, что не менее десяти российских подлодок в конце 2019 года участвовали в военных учениях в северной части Атлантического океана.

Субмарины выдвинулись с баз, которые находятся в российской Арктике, и вышли в Атлантику. Эти маневры стали «крупнейшими после окончания «холодной войны» и позволили показать «силу и амбиции флота России по защите своих территорий», указывали в материале. Кроме того, по данным газеты, Москва хотела показать свою мощь в океане.

Как утверждал руководитель Объединенного морского командования НАТО вице-адмирал Кит Блаунт, Россия все чаще направляет свои субмарины в те районы, где они «могут угрожать кораблям НАТО».

По его словам, походы подлодок РФ становятся более продолжительными и дальними.

WSJ также приводила слова командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева, который в начале весны заявил, что ВМФ РФ расширяет географию боевого дежурства.

«В прошлом году наши многоцелевые подводные лодки отработали ряд задач с глубоководными погружениями в различных районах нейтральных вод Норвежского моря. Подводники Северного флота успешно действовали в Атлантике и Северном Ледовитом океане», - говорил вице-адмирал телеканалу «Звезда».

Кристина Сизова