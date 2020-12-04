Войти
ЦАМТО

На вооружение отдельной бригады МТО ЗВО в Воронежской области поступила партия новых автомобилей

218
0
0
Автоцистерна АЦПТ-10-53501
Автоцистерна АЦПТ-10-53501.
Источник изображения: pinterest.es

ЦАМТО, 3 декабря. В соединение материально-технического обеспечения (МТО) Западного военного округа, дислоцированного в Воронежской области, поступила крупная партия новых автоцистерн АЦПТ-10-53501.

Новые автомобили предназначены для укомплектования нового подразделения подвоза воды в составе бригады МТО округа, а личный состав подразделения с 1 декабря уже приступил к отработке нормативов по развертыванию цистерн и вождению боевых машин.

Автоцистерны предназначены для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей. Горловины цистерн закрываются термоизолированными крышками, трубопроводы имеют теплоизоляцию от обмерзания. Автоцистерна изготовлена на базе автомобиля КамЗ-53501.

АЦПТ оснащена системой подогрева емкости и насосного отсека, а также укомплектована двумя разгрузочными рукавами, которые в транспортном положении находятся в пеналах по бокам автомобиля. Слив и наполнение цистерны производится через трубопровод, изготовленный из нержавеющей стали. Привод насосной установки осуществляется от гидросистемы автомобиля.

Пульт управления расположен в закрытом отсеке обслуживания цистерны и оснащен звуковой и световой системой оповещения предельного наполнения (от датчика верхнего уровня), а также освещением рабочего отсека.

Всего в зимнем периоде обучения в новом подразделении в составе бригады МТО задействовано 46 автомобилей нового образца, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
18.05.2016
Контракт еще на четыре пограничных катера «Мангуст» и проблемы с импортозамещением двигателей
09.06.2015
МИД Британии: Лондон готов разместить ядерные ракеты США
14.02.2014
Военные связисты ЮВО в ходе комплексной тренировки применяют средства связи нового поколения
31.10.2012
Перу нуждается в российских истребителях
01.02.2011
Космические войска России планируют достроить старт ракеты «Ангара» к 2012 году
09.01.2008
"Булава" все еще испытывается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 05:55
  • 42
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 04.12 02:31
  • 1
Запущенные с Плесецка спутники "Гонец-М" взяты на управление - Рогозин
  • 04.12 02:17
  • 199
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 04.12 01:47
  • 8
Россия разместила С-400 на Курилах. Япония протестует
  • 04.12 01:42
  • 6
Авария атомного лихтеровоза «Севморпуть» во время рейса в Антарктику
  • 04.12 01:33
  • 1
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 03.12 22:44
  • 7
Названы самые загадочные подлодки в мире
  • 03.12 22:30
  • 4
DR (Дания): нападение, которое стерло бы Данию с лица земли
  • 03.12 21:10
  • 1
F-22 и F-35: российский «Контейнер» засек самолеты-«невидимки» НАТО
  • 03.12 19:31
  • 42
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 03.12 18:59
  • 2
Поставки импортных комплектующих для SSJ-100 оказались под угрозой
  • 03.12 18:57
  • 4
В Азербайджане отвергли версию Т-72 превосходившую пожароопасный "Аслан"
  • 03.12 17:51
  • 10
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 03.12 16:58
  • 1
Стратегический доклад НАТО: под знаком России и Китая (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)
  • 03.12 16:22
  • 6
В России обнаружили F-35