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Российская газета

В Крыму призвали "не лезть куда не следует" НАТО, оценившую военную мощь РФ

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Флаг НАТО
Флаг НАТО.
Источник изображения: rg.ru

В Крыму Североатлантическому альянсу посоветовали не нагнетать обстановку в акватории Черного моря и не указывать России набор необходимых сил и средств для обеспечения своей безопасности. По мнению первого вице-спикера Госовета РК Ефима Фикса, Россия без внешней помощи выберет нужные ей решения для защиты границ и своей территориальной целостности.

- Россия принимает те решения, что ей выгодны в плане обеспечения безопасности территории, границ и государства, - заявил в комментарии РИА Новости Ефим Фикс. - Это внутренние дело России, и нечего НАТО лезть куда не следует.

Фикс объяснил, что любая активность враждебного России альянса рассматривается как потенциальная угроза, требующая адекватного реагирования.

- Россия обеспечивает безопасность своих границ на своей территории, а НАТО вместе с США делают все, чтобы приблизить свои вооруженные силы к границам России, - считает Фикс. - Это можно рассматривать как подготовку к вооруженному вторжению на территорию РФ. И прежде всего надо разобраться, на каком основании альянс разворачивает военные объекты на приближенных к российским границам территориях.

Ранее НАТО, чьи корабли и разведывательные самолеты-беспилотники в разы увеличили активность в Черном море и воздушном пространстве над ним, обвинил Россию в наращивании военной мощи в Крыму. А генсек альянса Йенс Столтенберг пригрозил усилением группировки НАТО на подступах к полуострову.


Илья Изотов (Симферополь)

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Страны
Россия
США
Проекты
NATO
БПЛА
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