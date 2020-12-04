ВВС Мали приобрели второй самолет ВТА C-295

ЦАМТО, 3 декабря. По информации компании Airbus Defence and Space, Министерство обороны Республики Мали заключило контракт на поставку дополнительного самолета ВТА C-295.

Стоимость закупки не разглашается. Планируется, что второй самолет будет поставлен ВВС Мали в 2021 году. Заказ также включает комплексный пакет логистической поддержки, запасные части для двух самолетов и обучение пилотов и технических специалистов. Закупка произведена в связи возросшими потребностями властей Республики Мали в обеспечении постоянно растущих воздушных перевозок для поддержки операций против террористов и снабжения изолированных районов в северных регионах страны.

Первый C-295 состоит на вооружении ВВС Мали с декабря 2016 года. Налет этой машины уже достиг 1770 часов. Самолет перевез более 38000 пассажиров и 900 т грузов менее чем за четыре года эксплуатации.

Как заявил руководитель отдела маркетинга и продаж Airbus Defence and Space Бернхард Бреннер, повторный заказ демонстрирует высокие возможности и характеристики самолета. C-295 становится стандартным тактическим самолетом ВТА в Африке: 37 ед. заказаны странами обширного региона от Алжира, Египта и Ганы до Кот-д'Ивуара, Буркина-Фасо и Мали.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку ВВС Мали первого самолета ВТА C-295W был подписан с Airbus Defence and Space в феврале 2016 года. Он был поставлен заказчику в декабре 2016 года. Самолет с с.н. TZ-11T одним из первых был выполнен в новой оборудованной винглетами версии C-295W.

В октябре 2017 года президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта впервые заявил о намерении закупить для ВВС Мали второй самолет ВТА C-295.