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ЦАМТО

Санитарный бронеавтомобиль "Линза" поступил на российскую военную базу в Таджикистане

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Защищенный санитарный автомобиль "АС-Линза"
Защищенный санитарный автомобиль (ЗСА) тактического звена (медицинский транспортер) "АС-Линза" на базе К-53949 производства АО "Ремдизель" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018". Кубинка, август 2018 года.
Источник изображения: А.В. Карпенко / bastion-karpenko.ru

ЦАМТО, 3 декабря. Новейший санитарный бронеавтомобиль тактического звена семейства "Линза" поступил по гособоронзаказу на российскую военную базу в Таджикистане.

Автомобиль предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и очагов массовых санитарных потерь. Создан на базе КамАЗ "Тайфун 4x4". Машина защищена по третьему классу бронирования, защищает от всех видов стрелкового оружия, выдерживает взрыв до восьми килограмм в тротиловом эквиваленте под колесом. Колеса также бронированные, автомобиль с поврежденным колесом может проехать еще до 50 км по пересеченной местности, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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Страны
Россия
Таджикистан
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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