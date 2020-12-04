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Российская газета

Убийца F-35: The National Interest оценил возможности С-500

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Источник изображения: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Российский зенитный комплекс С-500 "Прометей", создание которого планируется завершить в 2021 году, станет убийцей стелс-истребителя F-35 и другой техники того же класса. Но этим возможности комплекса не ограничиваются, пишет The National Interest.

О планах завершить в следующем году создание мобильной системы ПВО С-500 сообщил командующий ВВС России генерал-лейтенант Андрей Юдин. Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, что "Прометей" проходит государственные испытания. Параллельно идет закупка комплектующих для серийного производства комплекса.

В 2019 году на испытаниях С-500 поразил цель на расстоянии более 481 километра - на 81 км дальше, чем способна любая другая зенитная система в мире. По информации NI, "Прометей" способен одновременно атаковать до десяти баллистических боеголовок, летящих со скоростью свыше шести километров в секунду (20 Махов). Разработчики комплекса из концерна "Алмаз-Антей" упомянули и о возможности С-500 уничтожать спутники на низких орбитах, а также некоторые типы космических кораблей в околоземном пространстве.

"Прометей" использует несколько радаров для различных задач. Предположительно, один из них - РЛС боевого управления 91Н6А, усовершенствованная версия радара обнаружения и целеуказания системы С-400. Также в состав комплекса входят новый мультирежимные радары 76Т6 и 77Т6. Первый отвечает за перехват целей на дальнем и среднем расстоянии, второй - за близкие и низколетящие объекты.

Ожидается, что радиус действия С-500 составит 600 километров, а время реакции на цель будет в районе 3-4 секунд - вдвое быстрее, чем у С-400. Начало серийных поставок комплекса намечено на 2025 год, специалистов для работы на нем уже обучают в Академии воздушно-космической обороны в Твери.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
F-35
С-400 Триумф
С-500
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
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