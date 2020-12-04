Воздушно-космические силы завершили операции по сведению с орбиты разгонного блока «Фрегат», который в составе ракеты-носителя «Союз-2.1б» вывел на орбиту спутники «Гонец-М» и аппарат в интересах Минобороны России. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве в четверг, 3 декабря.

Уточняется, что операции по сведению с орбиты разгонного блока провели специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.

Рaкета-нoситель «Сoюз-2.1б» со спутникaми связи «Гoнец-М» и аппaратом рoссийского обoронного ведoмства стaртовала с кoсмодрома Плeсецк в 04:14 мск с пускoвой устaновки № 3 плoщадки № 43.

Как уточнили в Минобороны, все предстартовые операции и старт «Союза-2.1б» прошли в штатном режиме.

Позже блок космических аппаратов низкоорбитальной коммерческой системы спутниковой связи «Гонец-М» и разработанной в интересах Минобороны России служебной платформы наноразмерного космического аппарата «ЭРА-1» был выведен на расчетную орбиту.

В российском военном ведомстве отметили, что служебная платформа предназначена для отработки перспективных микроприборов и микросистем ориентации и астронавигации.