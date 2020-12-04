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Известия.ru

Разгонный блок «Фрегат» после вывода спутников «Гонец-М» свели с орбиты

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Воздушно-космические силы завершили операции по сведению с орбиты разгонного блока «Фрегат», который в составе ракеты-носителя «Союз-2.1б» вывел на орбиту спутники «Гонец-М» и аппарат в интересах Минобороны России. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве в четверг, 3 декабря.

Уточняется, что операции по сведению с орбиты разгонного блока провели специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.

Рaкета-нoситель «Сoюз-2.1б» со спутникaми связи «Гoнец-М» и аппaратом рoссийского обoронного ведoмства стaртовала с кoсмодрома Плeсецк в 04:14 мск с пускoвой устaновки № 3 плoщадки № 43.

Как уточнили в Минобороны, все предстартовые операции и старт «Союза-2.1б» прошли в штатном режиме.

Позже блок космических аппаратов низкоорбитальной коммерческой системы спутниковой связи «Гонец-М» и разработанной в интересах Минобороны России служебной платформы наноразмерного космического аппарата «ЭРА-1» был выведен на расчетную орбиту.

В российском военном ведомстве отметили, что служебная платформа предназначена для отработки перспективных микроприборов и микросистем ориентации и астронавигации.

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Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Фрегат РБ
Компании
ГИКЦ им. Титова
Минoбороны РФ
Проекты
Союз-2 РН
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