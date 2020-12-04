Рaкета-нoситель «Сoюз-2.1б» со спутникaми связи «Гoнец-М» и разработанной в интересах рoссийского обoронного ведoмства служебной платформой наноразмерного космического аппарата «ЭРА-1» стaртовала 3 декабря с кoсмодрома Плeсецк. Видео с места пуска опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, все предстартовые операции и старт ракеты «Союз-2» прошли в штатном режиме. Рaкета стaртовала в 04:14 мск, спустя две минуты она была взята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил (ВКС) .

Уточняется, что в расчетное время разгонный блок «Фрегат» штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2» и спустя два часа успешно вывел космические аппараты на расчетную орбиту.

В Минобороны добавили, что специалисты Главного испытательного космического центра им. Германа Титова провели операции по сведению с орбиты разгонного блока «Фрегат».

Это шестой пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2020 году. Предыдущий пуск был успешно проведен 25 октября.

23 ноября сообщалось, что запуск трех спутников «Гонец-М» с космодрома Плесецк отложили для проведения дополнительной проверки ракеты-носителя «Союз-2».

«Гонец» — российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.