В США подтвердили аварию второго F-117 в Югославии

Кроме уничтожения одного дозвукового тактического малозаметного ударного самолета F-117 Nighthawk Военно-воздушных сил (ВВС) США в марте 1999 года в Югославии, там же месяц спустя был поврежден и другой такой же летательный аппарат. О подтверждении второй аварии данного самолета рассказывает The Drive.

Американское издание, ссылаясь на бывшего летчика F-117 Nighthawk Чарли Хайнлайна, чей рассказ можно услышать в подкасте The Afterburn, пишет, что воздушные миссии данных самолетов, требующие дозаправки, занимали примерно шесть часов, из которых на полет над бывшей Югославией уходило 30-45 минут.

Во внутренних отсеках F-117 Nighthawk размещалась пара бомб с лазерным наведением. Собственных средств обнаружения комплексов противовоздушной обороны (ПВО) противника у самолетов не было, вследствие чего для решения данной задачи использовались переоборудованные истребители F-16 Fighting Falcon.

В ночь, когда сербы подбили F-117 Nighthawk, в небе над Югославией на удалении около 10 миль (16 километров) друг от друга находилось два таких самолета. По словам Хайнлайна, тогда сербами «было использовано довольно много зенитной артиллерии, а иногда и довольно много ракет». «Я вроде как посмотрел направо над Белградом и увидел эту огромную приближающуюся ракету, которая выглядит как «Сатурн V». Я знал, что мой второй напарник где-то там. Потом я вижу еще один запуск — большое свечение, и даже с такого расстояния можно разглядеть множество деталей. Шлейф, уходящий дым, а затем этот огненный шар, приближающийся к вам», — рассказал летчик.

По словам Хайнлайна, тогда он не смог понять, попала ли сербская ракета в самолет его напарника. Согласно инструкции, летчик оставил F-117 Nighthawk на автопилоте, сбросил бомбу на заданную цель и улетел к воздушному заправщику KC-135 Stratotanker. «Его самолет не был в хорошей форме», — заявил Хайнлайн о F-117 Nighthawk своего напарника, впоследствии направившегося к заправщику.

В июле 2019 года F-117 Nighthawk был замечен над Долиной Смерти (Калифорния), выполняяя, по мнению Combat Aircraft, роль имитатора летающего аппарата противника. Тогда же, комментируя в Twitter материал, в The Drive отметили, что в действительности речь может идти об испытании системы подавления инфракрасного излучения корпусом летательного аппарата.

Американская компания Lockheed Martin в 1983-1990 годах произвела 64 единицы дозвуковых тактических самолетов F-117 Nighthawk различных модификаций. В апреле 2008-го самолеты сняты с эксплуатации ВВС США. С тех пор F-117 Nighthawk неоднократно замечались в испытаниях, цели которых не разглашались военными. Два таких самолета были подбиты в Югославии зенитно-ракетным комплексом (ЗРС) С-125 «Печора» (первый самолет упал, второму удалось вернуться на базу).