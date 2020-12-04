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ТАСС

Минобороны помогает Росгвардии в создании военно-политической службы

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Краповые береты идут в парадном расчете. Фото с сайта Росгвардии
Краповые береты идут в парадном расчете. Фото с сайта Росгвардии.

В частности, специалисты Минобороны передали Росгвардии комплект документов и методологические материалы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Специалисты Министерства обороны РФ оказывают Росгвардии помощь в формировании в ее структуре органов военно-политического управления. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Конечно, мы помогаем в этом вопросе. Оказываем методическую и практическую помощь", - сказал Картаполов.

Он уточнил, что, в частности, специалисты Минобороны передали Росгвардии комплект документов и методологические материалы, которые связаны с созданием военно-политического управления.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился организовать в Росгвардии военно-политическую работу. Глава ведомства Виктор Золотов сообщал, что оно планирует создать в своей структуре институт военных политруков.

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
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