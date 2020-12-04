Разгонный блок «Фрегат» вывел на орбиту спутники «Гонец-М»

Спутники связи «Гонец-М» и аппарат в интересах Минобороны России выведены на расчетную орбиту. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны в четверг, 3 декабря.

Речь идет о блоке космических аппаратов низкоорбитальной коммерческой системы спутниковой связи «Гонец-М» и разработанной в интересах Минобороны России служебной платформе наноразмерного космического аппарата «ЭРА-1».

В министерстве подчеркнули, что с аппаратом, получившим порядковый номер «Космос-2548», «установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме».

В российском военном ведомстве отметили, что служебная платформа предназначена для отработки перспективных микроприборов и микросистем ориентации и астронавигации. Также сообщается, что старт ракеты и выведение на орбиту аппаратов прошло в штатном режиме, пишет «РИА Новости».

Ранее 3 декабря сообщалось, что рaкета-нoситель «Сoюз-2.1б» со спутникaми связи «Гoнец-М» и аппaратом рoссийского обoронного ведoмства стaртовала с кoсмодрома Плeсецк.