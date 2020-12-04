Российские летчики в Сирии начали подготовку к работе в зимних условиях

В Сирию на авиабазу Хмеймим прибыли летчики истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России и приступили к обучению пилотажу в зимних условиях. Они перенимают опыт более опытных сослуживцев, чья командировка в Сирию близится к концу.

«У предыдущего экипажа 2 месяца прошли не зря. Они рассказали все тонкости, все нюансы. Ухудшение погоды идет, зимний период. И ухудшение видимости. Облачности больше становится. В России прошли подготовку в полном объеме и готовы к выполнению задач в любых условиях», — поделился летчик Сергей.

Отмечается, что в Сирию могут попасть только летчики с уровнем подготовки не ниже 2-го класса. Они должны уметь летать днем и ночью, в сложных погодных условиях, а также досконально знать материальную часть самолетов.

Тех, кто прошел отбор, начинают готовить еще в России в близких к сирийским климатических условиях. Также в тренировках участвуют инженеры авиабазы.

Ранее, 22 ноября, помощник командующего российской группировкой войск в САР Владимир Двоенко рассказал, что занятия спортом являются наиболее эффективным способом снять психоэмоциональное напряжение у российских военных на авиабазе Хмеймим в Сирии.