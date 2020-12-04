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В США назвали российского «убийцу» F-35

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Источник изображения: Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В публикации на сайте журнала The National Interest российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» названа убийцей американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.

Американское издание отмечает, что ЗРС С-400 «Триумф» поступила на вооружение в 2007 году, однако тогда же российские военные уже начали работу над его возможной заменой.

Журнал пишет, что С-500 «Прометей» может обнаруживать и одновременно атаковать до десяти боеголовок баллистических ракет, летящих со скоростью более четырех миль в секунду (более 6,4 километра в секунду), а также поражать низкоорбитальные спутники и некоторые типы космических кораблей в ближнем космосе.

В ноябре заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенант Андрей Юдин заявил, что создание ЗРС С-500 «Прометей» завершится в 2021 году.

В июне 2019 года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что С-500 «Прометей» готова к серийному производству.

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Страны
Россия
США
Продукция
F-35
С-400 Триумф
С-500
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Истребитель 5 поколения
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