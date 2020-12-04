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Интерфакс-АВН

Китайский космический аппарат завершил забор лунного грунта для отправки на Землю

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Посадка «Чанъэ-5»
Посадка «Чанъэ-5».
Источник изображения: cgtn

Пекин. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Посадочный модуль китайской автоматической станции "Чанъэ-5" завершил забор грунта на Луне и запаковал его в контейнеры для отправки на Землю, сообщило в четверг Национальное космическое управление Китая (CNSA).

В среду аппарат, успешно пробурив грунт Луны, извлек образцы геологической породы с глубины двух метров, а затем с помощью руки-манипулятора собрал образцы грунта с поверхности естественного спутника Земли.

Как сообщало китайское космическое агентство, во вторник посадочный модуль с взлетным аппаратом совершил успешное мягкое прилунение. Посадка была осуществлена в 18:00 мск в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части видимой стороны Луны.

В рамках миссии после посадки на Луну модуль должен был собрать всего около двух килограммов геологической породы.

Тем временем орбитальный модуль станции с возвращаемым на Землю аппаратом находится в готовности к стыковке с взлетным аппаратом, который передаст ему капсулу с грунтом.

Зонд "Чанъэ-5", состоящий из посадочного модуля с взлетным аппаратом и орбитального модуля с возвращаемым на Землю аппаратом, был запущен ракетой-носителем "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") 23 ноября в 23:30 мск.

Посадка возвращаемого аппарата на Землю планируется 16 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.

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CLEP
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Чанчжэн
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