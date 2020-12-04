Взрыв на орбите: спутник-убийца и ядерная война

Он сделал полтора витка и нашел на орбите противника. Взрыв – и вместо спутника-шпиона полетели 27 бесформенных обломков. 3 декабря 1971 года в СССР успешно испытали программу "Истребитель спутников".

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" с космодрома Байконур Источник изображения: © Фото : Пресс-служба Роскосмоса

Запускали с космодрома Байконур. Сначала "мишень" – затем "убийцу": спутники "Космос-459" и "Космос-462". Перехватчик был по сути самонаводящейся осколочной миной. Такое происходило впервые в мире.

Перехват на одном витке

Первый маневрирующий космический аппарат в СССР создали еще в 1963 году. Он назывался "Полет-1". С него начался главный проект советской системы противокосмической обороны: "Истребитель спутников". За время его существования провели не менее десяти космических боев. Задача всегда одна: найти и уничтожить. Она выполнялась столько раз, сколько ставилась. Время на выполнение – не более двух витков по орбите. В идеале – один виток. Этого почти достигли, когда программу свернули. Орбитальным перехватом занимались и в США, но с большим опозданием по времени от СССР. Способы также были другие. Рассказывает директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов:

"Американцы взяли самолет F-15 и разместили на нем ракету. Она должна была выходить в космос и перехватывать советские спутники. СССР ответил аналогичной системой: также довольно мощной ракетой с теми же задачами уничтожения, только крепилась она на МиГ-31. При этом и советская, и американская стороны стремились к тому, чтобы перехват был одновитковый. Однако в начале 1980-х СССР предложил США все эти разработки заморозить. Американцы поддержали, и работы прекратили. Официальных соглашений о том, что системы будут демонтированы и уничтожены, не подписывали, но милитаризацию космоса остановили".

Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" со стартовой площадки космодрома "Байконур" Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

В реальном сражении советские истребители спутников не использовались ни разу. Но и учебной демонстрации было достаточно, чтобы напугать весь мир.

7 часов страха

Запуск ракеты "Булава" с подводного крейсера "Князь Владимир" Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Последний раз это произошло на учениях стратегических сил "Щит-82". На Западе им дали другое название: "Семичасовая ядерная война". Действительно, в течение семи часов из разных регионов СССР, в том числе из-под воды, было выпущено несколько баллистических ракет – средней дальности и межконтинентальных, а также две противоракеты и три ракетоносителя: со спутниками навигации, разведки и спутником-убийцей. На этом фоне пуски крылатых и оперативно-тактических ракет наземного базирования прошли почти незамеченными. Как и высадки воздушного и морского десанта. Демонстрация силы была настолько впечатляющей, что меньше чем через год страны НАТО провели учения "как на войне". Юрий Кнутов напомнил, что "руководители всех стран альянса прибыли на командные пункты и работали по кодам военного времени". Обстановка была в сто раз более напряженной, чем во время Карибского кризиса 1962 года. От всеобщей паники мир спасло только одно: о подробностях тех учений стран Варшавского договора и стран НАТО никто никому ничего не рассказывал.

Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik

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