Глава МИД Бельгии выступила за установление диалога в рамках Совета Россия-НАТО

Брюссель. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Бельгия, участвуя в концепции Североатлантического альянса по сдерживанию РФ, выступает за диалог с Москвой посредством Совета Россия-НАТО, говорится в комментарии бельгийского МИД к совещанию министров иностранных дел альянса 1-2 декабря.

"По мнению Бельгии, меры сдерживания должны сохраняться, и наша страна продолжит этому содействовать, в частности, в балтийских странах. В то же время Бельгия напомнила о своем стремлении к установлению искреннего диалога с Москвой в рамках Совета Россия-НАТО, единственного заслуживающего доверия форума, способного действовать в такой динамике", - говорится в распространенном в среду вечером коммюнике МИД по итогу выступления на министерской видеоконференции главы внешнеполитического ведомства Софи Вильмес.

В документе отмечается, что союзники по НАТО "подтвердили свое беспокойство относительно дестабилизирующего поведения России, сосредоточив внимание на действиях в Черноморском регионе".

Ранее в среду на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры иностранных дел стран альянса обсудили с участием глав МИД Грузии и Украины реакцию блока на расширение военного присутствия России в Черноморском регионе.