СМИ Японии: Токио снова негодует. Теперь в связи с развертыванием новых средств ПВО на Курилах

Японские СМИ наперебой сообщают о развертывании на Южных Курилах современных российских систем ПВО. Токио выступило с очередным дежурным протестом о «неприемлемости» этих действий России. Но японские читатели сами не приемлют этих формулировок и обвиняют японскую дипломатию в слабости. «Острова нам уже не вернуть», - пишут они.

Японские СМИ заполнены сообщениями и комментариями в связи с развертыванием Россией на Южных Курилах новых соединений войск противовоздушной обороны, включающих в себя обновленные зенитные расчетные системы (ЗРС) большой дальности С-300. Как сообщило Министерство обороны России, расчеты зенитной ракетной системы С-300В4 Восточного военного округа (ВВО) заступили на боевое дежурство на островах Курильской гряды.

ЗРС С-300В4 представляет собой одну из обновленных версий С-300В, при этом ее эффективность по сравнению с предыдущей модификацией оценивается в 1,5-2 раза выше. Система способна сбивать баллистические ракеты и аэродинамические цели на дальностях до 400 километров и высотах до 37 километров. Ее главной задачей является прикрытие важных объектов от атак со стороны средств воздушного нападения противника.

Как отмечает в этой связи государственная телерадиокорпорация NHK, благодаря развертыванию новых систем на островах Кунашир и Итуруп обороноспособность дальних восточных рубежей России значительно повышается.

Газета "Хоккайдо симбун" выделяет плановость российской политики по усилению оборонного потенциала Дальнего Востока. В этом контексте она упоминает "Военный форум", который прошел в августе нынешнего года на острове Кунашир, в ходе которого были обнародованы планы по развертыванию новых систем вооружения на Курильских островах. Газета также отмечает, что новое соединение ПВО на Итурупе произвело учебные стрельбы, в ходе которых были успешно поражены условные цели.

Газета "Майнити симбун" напоминает, что острова Южно-Курильской гряды уже имеют солидный оборонный потенциал в виде развернутых на Кунашире еще в 2016 году противокорабельных систем "Бал" с дальностью стрельбы 130 км и размещенных на Итурупе в 2018 году новейших противокорабельных ракетных систем "Бастион" с дальностью покрытия в 300 км. Газета подчеркивает, что таким образом Россия модернизирует оборону своих рубежей в Охотском море, которое представляет собой важнейший район деятельности российских стратегических атомных подводных лодок, являющихся основным российским ядерным щитом сдерживания.

В связи с активностью России на своих дальневосточных рубежах японские власти выступили со ставшими уже привычными протестами. Как сообщает "Санкэй симбун", такое заявление сделал вечером 2 декабря генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като. Японский чиновник дежурно заявил, что "усиление военного потенциала России на "северных территориях" (так в Японии называют российские острова Южно-Курильские гряды - прим. ред.) противоречит позиции Японии и неприемлемо для Японии". Он сообщил, что японское правительство направило официальный протест российскому МИДу по дипломатическим каналам.

Информационный телеканал Tokyo Broadcasting System News сообщил, что еще ранее с заявлением выступил официальный представитель МИДа Японии Томоюки Ёсида, известивший общественность о том, что официальный протест был передан российской стороне через японское посольство в Москве. Дипломат, в частности, заявил: "Мы на постоянной основе собираем информацию о действиях российских военных на "северных территориях". 1 декабря посольство Японии в России заявило протест МИД РФ, отметив, что подобные действия имеют отношение к укреплению российского военного потенциала и не совместимы с позицией нашей страны по этим островам".

Комментарии японских читателей

mkt

Прямо под носом у Хоккайдо Россия размещает свои ракеты. Это равносильно объявлению Японии войны. А что предпримет в этой связи японское правительство? Хватит отделываться очередными дежурными "сожалениями". Против России нужно принять по-настоящему действенные меры. Это могут быть финансовые санкции, торговые санкции и т. д. Иначе возникает тревожное ощущение, что мы ничего не можем поделать с действиями "коммунистического окружения". Что, Япония так слаба?

satan

Токио совсем забросил японские регионы из-за своей супер-централизации. О каком возврате "северных территорий" тут говорить, если Россия уже прямо угрожает Хоккайдо?!

Одними переговорами "территориальную проблему" не решишь! Где правительственные планы освоения наших северных земель? Ведь сам же премьер Суга из северных краев. Вот и посмотрим, какая ему реальная цена!

shi

Раз Россия так укрепляет свой военный потенциал прямо под носом у Японии, почему бы и нам не сделать то же самое? Почему не разместить рядом с Россией ракеты среднего и дальнего радиуса действия? Китай и Россия буквально лопаются от арсеналов ядерного оружия, а мы тут все кричим о защите нашей мирной Конституции! Какая мирная Конституция?! Война на пороге!

mue

Чего вы все так раскричались? Вы посмотрите на наши "северные территории"! Говорят, что железную дорогу на Вакканай (крупный город на Хоккайдо - прим. пер.) скоро закроют. Маленькие городки на Хоккайдо чахнут и умирают! Какая может быть защита границы в городах и поселках, в которых не живут люди?! Те, кто не может защитить сам японский народ - о каком возврате каких "северных территорий" вы говорите?!

ina

Да что там "северные острова"? Все Курилы наши! И половина Сахалина! Эта Россия обманула нас, коварно разорвав Пакт о нейтралитете. А теперь вот крутимся с этими островами!

Жду- не дождусь, когда Россию постигнет экономический коллапс. Тогда заберем весь архипелаг Тисима (Курилы - прим. ред.)!!

hkd

Это "черная метка" от России. Дальше пойдут самые близкие к Японии Хабомаи и Шикотан!

fox

Эти системы ПВО против кого? Против японских истребителей?

topcan

Ну что, осталось только ждать развертывания американских военных баз на Хоккайдо!

alo

А что это за "протесты по дипломатическим каналам"? Очень хотелось бы посмотреть, что там наше правительство пишет. А еще услышать, как конкретно реагирует на это Россия. Если наш МИД не публикует текста "протеста", значит это просто формальная бумажка. А Россия в ответ в лучшем случае даст формальную отписку!

nak

Что это за дурацкое слово - "неприемлемо". Какой в нем смысл? Если это действительно неприемлемо, прекратите переговоры с Россией. Разместите на Хоккайдо американские военные базы, чтобы уже Россия, в свою очередь, говорила о "неприемлемости". Думаю, что японцы уже научены горьким опытом поведения окружающих стран - наша слабая внешняя политика никаких результатов не дает!

jit

"Северные территории" нам уже никогда не вернуть! Острова Такэсима так и останутся под фактическим управлением Южной Кореи.

Сейчас важнейшая задача - хотя бы не допустить захвата Китаем островов Сенкаку. Японский народ, японские парламентарии должны как один объединиться вокруг этой задачи!

ike

Уже набили оскомину эти дежурные протесты! Каждый год одно и то же! Японии нужна более сильная внешняя политика и действия!

pm8

От этих наших "протестов" России ни жарко, ни холодно! Она даже не почешется! Более того, будет воспринимать Японию как слабую и глупую, и дальше ужесточать свои позиции! Премьерству Суги осталось недолго! Надо решительно менять его на Таро Коно (бывший министр иностранных дел и обороны - прим. ред.)!

wds

Что за глупость с этим выражением "неприемлемо"?! Хватит болтать, пора действовать!

b**

У России ни на йоту нет никакого желания возвращать нам острова. Потому что она не хочет, чтобы на отданных Японии "северных островах" тут же появились американские военные базы!

nyk

Что-то слишком много стало в Японии русских! Ведь это же граждане враждебного государства!

chi

Ничего не можем поделать с этими "северными островами"! А Россия делает, что хочет!