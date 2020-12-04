Новое китайское госпитальное судно

30 ноября 2020 года на военно-морской базе Южного флота ВМС НОАК в Санье (остров Хайнань) состоялась официальная церемония ввода в состав ВМС НОАК головного госпитального судна нового проекта, получившего название 南医13 ("Южная медицина 13"). Новое госпитальное судно построено на верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group в Шанхае и имеет водоизмещение 6000 тонн. Сообщается, что новый корабль будет нести службу в составе Южного флота ВМС НОАК, в операционную зону которого входят спорные рифы в архипелаге Спратли и Парасельские острова. Второе госпитальное судно этого проекта проходит заводские ходовые испытания в море и в течение двух месяцев, также войдет в состав ВМС НОАК.