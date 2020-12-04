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Neue Zürcher Zeitung (Швейцария): на севере наращивают вооружения

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Американская военная техника на учениях НАТО в Северной Норвегии
Американская военная техника на учениях НАТО в Северной Норвегии.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0, NATO North Atlantic Treaty Organization

Осло, Стокгольм и Хельсинки стремятся укрепить боеспособность на случай, если европейская Арктика станет ареной противоречий в треугольнике США-Россия-Китай, считают эксперты. Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Баренцевом море были восприняты как знак российских притязаний на власть.

Швеция резко увеличивает оборонный бюджет, Норвегия чаще проводит военные учения с партнерами по НАТО, Россия испытывает в Арктике новое гиперзвуковое оружие — Крайний Север Европы готовится к потенциально неспокойному будущему

"Вооруженное нападение на Швецию нельзя исключать" - такими громкими словами министр обороны Швеции Петер Хультквист несколько недель назад обосновал необходимость увеличения финансирования армии. Это решение уже одобрено политиками: расходы на оборону в 2021-2025 годах должны повыситься на целых 40%, а по сравнению с уровнем 2014 года - на 85%. В 2014 году Россия аннексировала Крым и разожгла сепаратистскую войну на востоке Украины.

Это стало переломным моментом в отношениях Запада и России, переходом от сотрудничества к недоверию. Не в последнюю очередь это ощущается в балтийском регионе и на севере Европы - там, где член НАТО Норвегия имеет короткую границу с Россией и где номинально нейтральным Швеции и Финляндии приходится задумываться над тем, какой курс избрать в отношении крупной державы - их восточного соседа, который ведет себя все более конфронтационно.

Борьба за стратегическое доминирование

Явным признаком российских притязаний на власть в арктическом регионе стали испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" в восточной части Баренцева моря в начале ноября. Ракета способна поражать цели в радиусе 1000 км, достигая их в течение нескольких минут со скоростью в девять раз выше скорости звука. Тем самым Россия сможет контролировать так называемый Медвежий рубеж - территорию между мысом Нордкап, островом Медвежий и Шпицбергеном. Этот рубеж российским военным кораблям приходится пересекать на пути из базы ВМФ в Мурманске в Северную Атлантику, а также западным кораблям на пути в Баренцево море.

То есть Медвежий рубеж имеет большое значение с военно-стратегической точки зрения и в этом сопоставим с Фареро-Исландским рубежом - коридором между Северной Атлантикой и Северным морем. Поскольку через Фареро-Исландский рубеж проходят и высокоскоростные интернет-кабели между Северной Атлантикой и Западной Европой, представляющие собой инфраструктуру критического значения, контроль над этой территории играет большую роль.

Значимость территории между Медвежьим и Фареро-Исландским рубежами отражается и в том, насколько часто здесь присутствует НАТО с тяжелым вооружением. Так, Норвегия присоединилась к многосторонним морским учениям во главе с Великобританией, которые проходили на севере в сентябре. Весной страна еще воздерживалась от участия в подобных учениях - вероятно, из-за опасений, что это может рассматриваться Москвой как провокация в двусторонних отношениях.

Столкновения из-за атомных подводных лодок

Россия на протяжении ряда лет сама наращивает вооружения в арктическом регионе, однако обвиняет в "недружественном поведении" северные страны, когда они тоже проводят проверку своих военных мощностей. Относительно участия в учениях в сентябре аналитик Норвежского института международных отношений Юлие Вилхелмсен отметила, что Норвегия должна подтверждать свою обороноспособность и показывать, что не является лишь длинной рукой США в арктической области, как об этом говорит Россия.

В августе особое внимание привлекло появление на севере Норвегии американской атомной подводной лодки Seawolf - самой дорогостоящей и мощной субмарины американского подводного флота. В рамках контрольных мероприятий в районе Медвежьего рубежа Seawolf проследовала в направлении Тромсё для смены экипажа. Из-за отсутствия на севере Норвегии базы подводных лодок смена экипажа проходила прямо во фьорде. В будущем Норвегия планирует использовать гражданский порт недалеко от Тромсё в том числе и для военных целей, но для этого необходимо вначале урегулировать противоречия с местным правительством. Поначалу оно отказывалось разрешать атомным подводным лодкам заходить в порт, и только в конце октября под политическим давлением изменило позицию.

По иронии судьбы норвежское правительство в 2013 году продало бывшую подземную базу подводных лодок Олавсверн у города Тромсё, оборудованную прямо в скале, поскольку посчитало, что в ней больше нет необходимости. Это произошло при социал-демократическом премьер-министре Йенсе Столтенберге, нынешнем генеральном секретаре НАТО, который, вероятно, теперь сильно сожалеет о том шаге. Тем более когда в пустоты стали заходить российские корабли, и это больше ни для кого не секрет.

Северное оборонное сотрудничество

Как и в Швеции, в Норвегии политики осознали необходимость долгосрочного укрепления обороны страны, даже если увеличение бюджета в Осло не столь значительно, как в Стокгольме. В центре внимания - укрепление военного присутствия на севере Норвегии для создания противовеса процессу вооружения на северо-западе России.

Кроме того, министры обороны Норвегии, Швеции и Финляндии в начале осени конкретизировали уже имеющееся военное сотрудничество заключением трехстороннего договора. О соглашении нет особой информации, отмечает Нима Хоррами из Арктического института. Но можно исходить из того, что оно регулирует специфическое разделение задач вооруженных сил стран в случае наступления чрезвычайной ситуации и является формализацией заключенного еще в 1950-е годы секретного соглашения.

Осло, Стокгольм и Хельсинки при помощи данного соглашения стремятся укрепить собственную дееспособность на случай, если европейская Арктика станет ареной противоречий в треугольнике США-Россия-Китай. Есть также опасения чрезмерной реакции США из-за растущих притязаний Москвы и Пекина на влияние в регионе, считает эксперт.


Рудольф Херманн (Rudolf Hermann)

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