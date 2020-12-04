В армию начали массово поступать первые партии вакцины от коронавируса

Из различных регионов РФ в Минобороны России поступают доклады о том, что в военные округа и на флот начали массово поступать первые партии вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Процесс распределения и доставки в воинские части и соединения этих жизненно важных препаратов в ведомстве контролируют очень жестко. Проблемой вакцинации солдат и офицеров занимаются генералы и высшие чиновники ведомства.

Пока вроде бы оснований для беспокойства у них нет. К примеру, вчера о подготовке к прививкам военнослужащих от СOVID-19 сообщили в штабе Центрального военного округа. "Из первой поступившей партии производится первоочередная вакцинация личного состава военного госпиталя, работающего с больными новой коронавирусной инфекцией", - проинформировала пресс-служба ЦВО. Там добавили, что в дальнейшем вакцинацию пройдут командный состав и военнослужащие, несущие боевое дежурство.

Вакцинацию от коронавируса обязательно пройдут военнослужащие, несущие боевое дежурство

Напомним, что на коллегии минобороны в конце прошлой недели глава ведомства Сергей Шойгу рассказал, что по поручению президента России Владимира Путина солдат и офицеров начали вакцинировать от коронавируса. Прививку получили уже более 2,5 тысячи военнослужащих. До конца года их количество вырастет до 80 тысяч.

Всего вакцинацию в Вооруженных силах пройдут свыше 400 тысяч человек.

Помимо этого в армии проводят исследования по использованию для лечения COVID-19 плазмы вакцинированных военнослужащих с высоким титром антител. Применение этой методики уже показало эффективность при тяжелых формах заболевания. В исследованиях задействованы более 500 добровольцев - вакцинированных солдат и офицеров.

Министр тогда доложил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в армии полностью контролируется. Добавим: уже более двух недель наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа инфицированных военных. Судя по ведомственной статистике, их становится меньше, чем выздоровевших.

Тем не менее для борьбы с ковидом в военных госпиталях развернули более 8 тысяч койко-мест, причем половину из них выделили под гражданских пациентов. Для ранней диагностики опасного заболевания инфицированных солдат и офицеров направляют на компьютерную томографию. 59 томографов, с помощью которых ежедневно выполняется около 2 тысяч исследований, работают круглосуточно. Ведомственные медики провели уже более 2,5 млн тестов.

Юрий Гаврилов