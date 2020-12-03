Правительство ФРГ: США признались в производстве разных вариаций «Новичка»: EADaily

Армия США призналась в производстве различных вариаций нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок». Об этом говорится в распространенном правительством Германии документе — 76 ответов на вопросы депутатов бундестага «об отравлении Алексея Навального».

Запросы в правительство ФРГ направили депутаты от политической партии «Альтернатива для Германии».

Отмечается, что федеральное правительство ФРГ «после доказательства отравления Навального боевым веществом „Новичок“ возложило ответственность на все страны — участницы Конвенции ОЗХО».

На вопрос, известно ли правительству, что Институт фармакологии и токсикологии бундесвера в Мюнхене определил химическое соединение яда в организме Навального как «ещё более токсичное и опасное, чем то, которым в 2018 году были отравлены агент военной разведки Сергей Скрипаль и его дочь», дан ответ: «Об этом не известно».

Кроме того, в ответах подчеркивается, что «существуют подтверждённые факты, что „Новичок“ доступен не только государственным, но и частным лицам».

«Доказано, что уже в середине 90-х годов некоторые преступные группировки обладали нервнопаралитическими веществами из группы „Новичок“. В январе 1997 года „Вашингтон таймс“ процитировала американского эксперта по химическому оружию, который дал подробную информацию о различных ядах группы „Новичок“. А в 2018 году армия США призналась в производстве различных вариаций »Новичка»», — говорится в документе.

В нем также сообщается, что глава британской «Лаборатории наук и технологий обороны» в Портон-Дауне Гэри Айткенхед объяснил, что «владельца» токсина трудно найти. Он сказал, что даже в случае с отравлением Скрипалей его лаборатория смогла обнаружить следы «Новичка», однако участие госструктур в отравлении было «предположительным» и «владельца» установить не удалось.

На вопрос: «Правительство обнародовало точный состав найденного соединения „Новичка“? Если нет, то почему?» в ответ заявлено:

«Учитывая высокие риски утечки информации, федеральное правительство не раскрыло никаких подробностей об используемом веществе».

«Российско-германские отношения последние десятилетия находятся в глубоком кризисе», — заключила немецкая сторона.

EADaily напоминает: на 25-й сессии Конференции государств — участников ОЗХО, прошедшей 30 ноября, российская делегация заявила, что, отказавшись сотрудничать с Москвой по ситуации вокруг Алексея Навального, Берлин нарушил свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Она обратила внимание на то, что в ФРГ изначально активно противостояли предварительному расследованию ситуации с Навальным. Как отмечается в официальном заявлении РФ, «свидетельством этого является полный отказ от сотрудничества с российскими правоохранительными органами и организациями здравоохранения, вопиющее игнорирование или формальные отписки на уже пять запросов от Генпрокуратуры РФ, направленных в соответствии с Европейской конвенцией об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года». В документе обращается внимание на то, что «тем самым Берлин напрямую нарушил нормы Конвенции».