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ИИС “Металлоснабжение и сбыт”

Итоги ноября на мировом рынке стали

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Итоги ноября на мировом рынке стали
Итоги ноября на мировом рынке стали.
Источник изображения: metalinfo.ru

Ноябрь на мировом рынке стали ознаменовался совершенно невероятным взлетом цен, сравнимым, разве что, с мартом-апрелем 2016 г. За месяц цены на горячекатаный прокат на некоторых рынках выросли более чем на $120 за т, дойдя в итоге до наивысших значений с 2018 или даже 2012 г. При этом рост с неослабевающей силой продолжился и в начале декабря. Причиной этого стремительного подъема стал краткосрочный дефицит предложения. Металлургические компании оказались не готовыми к резкому увеличению видимого спроса, который быстро принял ажиотажный характер. Это, в свою очередь, было вызвано внезапным изменением рыночных ожиданий. Интересно, что в Китае и Вьетнаме, где реальное потребление проката выглядит наиболее устойчивым, рост был более скромным, чем в менее экономически благополучных регионах.

Весьма вероятно, что мировой рынок стали теперь входит в режим маятника с размашистыми взлетами и падениями. Но ответить на вопрос о том, как долго продлится нынешнее движение вверх, будет весьма не просто.

С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке.

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Страны
Вьетнам
Китай
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