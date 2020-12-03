Итоги ноября на мировом рынке стали.

Ноябрь на мировом рынке стали ознаменовался совершенно невероятным взлетом цен, сравнимым, разве что, с мартом-апрелем 2016 г. За месяц цены на горячекатаный прокат на некоторых рынках выросли более чем на $120 за т, дойдя в итоге до наивысших значений с 2018 или даже 2012 г. При этом рост с неослабевающей силой продолжился и в начале декабря. Причиной этого стремительного подъема стал краткосрочный дефицит предложения. Металлургические компании оказались не готовыми к резкому увеличению видимого спроса, который быстро принял ажиотажный характер. Это, в свою очередь, было вызвано внезапным изменением рыночных ожиданий. Интересно, что в Китае и Вьетнаме, где реальное потребление проката выглядит наиболее устойчивым, рост был более скромным, чем в менее экономически благополучных регионах.

Весьма вероятно, что мировой рынок стали теперь входит в режим маятника с размашистыми взлетами и падениями. Но ответить на вопрос о том, как долго продлится нынешнее движение вверх, будет весьма не просто.

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