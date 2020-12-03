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Американские и британские тренажеры F-35 объединят в сеть

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Тренажер F-35
Тренажер F-35.
Источник изображения: Lockheed Martin

Американская компания Lockheed Martin объединит тренажеры истребителей F-35 Lightning II, находящиеся в США и Великобритании, в сеть. Как пишет Flightglobal, работы планируется начать в 2021 году. Благодаря объединению тренажеров в сеть летчики двух стран смогут проходить подготовку в едином виртуальном пространстве.

Lockheed Martin занимается объединением авиационных тренажеров в сеть чуть меньше полутора лет. В июле прошлого года компания запустила сеть из тренажеров истребителей F-35, F-22 Raptor и F-16 Fighting Falcon и самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, расположенные на авиабазе «Неллис» в Неваде.

В 2021 году к сети авиационных тренажеров планируется подключить системы подготовки летчиков истребителей F-35 на американских морской базе «Лемор» и базе Морской пехоты «Мирамар» в Калифорнии и базе ВВС Великобритании «Мархам».

По заявлению компании, задержки при обмене данными между тренажерами будут минимальными и незаметными для летчиков. Они смогут отрабатывать совместные действия, включая полеты в строю, в общем виртуальном пространстве.

В конце 2018 года испанская компания Indra совместно с iAltitude занялась разработкой специализированого авиационного тренажера для ВВС Испании. Этот тренажер будет создавать условия, при которых у летчиков будут временно развиваться симптомы гипоксии, кислородного голодания.

Благодаря такому устройству военные смогут обучать летчиков правильно распознавать индивидуальные симптомы гипоксии и немного уменьшать ее проявления.

Василий Сычёв

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Страны
Великобритания
Испания
США
Продукция
E-3
F-16
F-22
F-35
Компании
Indra
Lockheed-Martin
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