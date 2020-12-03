Можно ли построить IT-инфраструктуру на российских решениях

Государство активно развивает политику импортозамещения оборудования. Уже сегодня принимаются решения, которые призваны кардинально изменить ландшафт рынка, ликвидировать лазейки и отставание регулирования. Например, в 2021 году планируется ввести квоты на закупки отечественной электроники и даже персональную ответственность руководителей госпредприятий и организаций за их невыполнение. В этой ситуации руководители государственных компаний вынуждены в экстренном порядке искать возможности безболезненной миграции своих систем на отечественное оборудование. И у многих возникают вопросы: отечественное «железо» вообще существует? Можно ли найти адекватную российскую замену зарубежным вендорам? Как разработать эффективную стратегию перехода, а главное – сможет ли кто-то в России заниматься поддержкой новой инфраструктуры?

Что написано пером: госрегулирование рынка

На сегодня ситуацию на рынке российского оборудования регулируют четыре действующих постановления правительства.

878-ПП от 10.07.2019 ФЗ-44 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации…». Действует правило «третий лишний». Заявку с иностранными товарами отклонят, если есть две заявки от разных производителей продуктов из реестра российских товаров.

1746-ПП от 21.12.2019 ФЗ-44 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров, происходящих из иностранных государств, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Постановление устанавливает запрет на закупки иностранных систем хранения данных.

925-ПП от 16.09.2016 ФЗ-223 «О приоритете товаров российского происхождения…». Постановление вносит изменения в 223-ФЗ. После его принятия при закупке товаров иностранного происхождения контракт заключается по цене на 30% ниже от предложенной. Прежде цена снижалась на 15%.

719-ПП от 23.07.2020 ФЗ-44 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации…». Документ определяет, что российское происхождение оборудования подтверждает реестр Минпромторга РФ. А в качестве доказательства участник закупки долен указать номер реестровой записи.

Ответ на главный вопрос: можно ли купить отечественное

Российское «железо», безусловно, существует и, строго говоря, довольно давно. Достаточно зайти на сайты основных производителей и убедиться, что современные разработки ведутся без малого 25-30 лет. Пока государство не вывело импортозамещение в приоритетные национальные задачи, оборудование разрабатывалось в основном для ОПК и космоса. Не случайно именно в космической отрасли 80% электроники занимают российские разработки, что для «гражданки» пока недостижимый показатель (там порядка 10%).

Кром того, если открыть реестр Минпромторга, который и определяет, что на сегодня является российским, мы увидим немало отечественного оборудования, доступного для импортозамещения. Сегодня в реестре не один производитель серверов и СХД, как это было еще какое-то время назад. И что важно: качество отечественного «железа» заметно выросло за прошедший год. Российские разработчики активно инвестируют в развитие продуктов, уже появляются полные стеки решений от аппаратного обеспечения до приложений.

У заказчиков теперь есть выбор, на рынке появилась настоящая конкуренция.

Трёхкратный рост – это аргумент

Импортозамещение оборудования серьёзно осложняется тем, что многие компании ориентированы на западных вендоров и стремятся как можно дольше оставаться с ними. Заказчики связаны устоявшейся годами инфраструктурой и сервисом.

Несмотря на это, по нашим данным, по сравнению с 2019 годом спрос на российское «железо» в 2020 году вырос минимум в три раза. Его используют не только для стандартных операций, но и для сложных технологических процессов. На отечественном «железе» строят не просто тестовые, а «боевые» рабочие системы, комплексные IT-инфраструктуры. Есть примеры внедрения резервной инфраструктуры системы виртуализации, замены устаревшего оборудования на новое российское в основной экосистеме, есть опыт обеспечения контроля корпоративной телефонной связи.

Российские СХД, серверы уже используются для задач, связанных с искусственным интеллектом, Интернетом вещей для транспортной сферы, финансовых организаций, медицины и промышленности.

По объёмам поставленных СХД российские решения во втором квартале 2020 года занимают первое место с долей 56,5% (по подсчётам IDC). Что касается серверов, то отечественные разработки на сегодняшний день обеспечивают продукцией более трети рынка, и каждый год их доля только растёт. Пальму первенства по поставкам на российский рынок RISC-систем, по данным IDC, также удерживает российский производитель.

Из сообщений СМИ известно, что курс на использование отечественных технологий взяли многие государственные компании и структуры. Среди них Росатом, «Почта России», Казначейство России, НИИ «Восход», Минцифры, Московская биржа и др.

С чего начать, если вы ещё не в теме

Напомню, госкомпании должны будут выполнять установленные квоты по импортозамещению и отчитываться об этом по итогам года. Предполагается, что не менее 50% электроники в госкомпаниях станет отечественной уже в 2021 году, с повышением до 70% в 2022-2023 годах. В текущей ситуации вопрос не идёт о желании или нежелании применять предлагаемые механизмы. Поэтому уже сегодня необходимо оценить возможности и риски перехода на российское IT-оборудование. Эта работа включает в себя несколько этапов: от аудита до организации технической поддержки.

Вот проверенный на практике алгоритм действий, который поможет пережить сложности перехода.

IT-аудит и выбор решений. Проанализируйте возможности инфраструктуры на российском оборудовании и возможные риски. Выберите стратегию перехода, подберите оптимальные решения. Техническое проектирование, план внедрения. Разработайте техническое задание на подбор конкретных решений и их внедрение. На этом этапе у вас должен уже быть детальный план и бюджет перехода на новое оборудование. Внедрение и тестирование решения. Подготовьте инфраструктуру к миграции, осуществите миграцию и протестируйте работоспособность уже в «боевых» условиях. Техническая поддержка. Подпишите соглашение о сервисной поддержке.

Две стратегии перехода

В зависимости от целей и бюджета можно придерживаться одного из вариантов импортозамещения.

Частичное импортозамещение – замена компонентов системы, которые не окажут сильного влияния на IT-инфраструктуру, но обеспечат необходимый процент замещения оборудования (иными словами, для отчёта достаточно). Это относительно несложный путь, который позволяет минимизировать изменения в устоявшейся IT-инфраструктуре и сэкономить бюджет.

Полное импортозамещение – построение новой части инфраструктуры на отечественном оборудовании. Этот путь гораздо более сложный, он требует больше времени, бюджет будет сильно зависеть от объёмов работы и конкретного «железа». Стратегия обеспечивает безоговорочное соответствие государственной политике в области импортозамещения электроники.

Вывод: не только для госкомпаний и субъектов КИИ

Признаем, что пока российский рынок IT-оборудования формируется под законодательство. Тем не менее он уже предлагает 100-процентно рабочие системы при проектировании под конкретные задачи. И, кстати, системы эти могут быть интересны не только госорганизациям и компаниям с госучастием, но и любому бизнесу, который не хочет зависеть от иностранных вендоров и глобальной политики. Большой плюс ещё и в том, что территориальная близость позволяет непосредственно взаимодействовать с производителем и адаптировать его решения под собственные специфические задачи.

Текущий год заметно оживил рынок отечественного оборудования, благодаря конкуренции цены стали управляемыми. Думаю, что его массовое освоение начнется через год-два. Тогда мы увидим ещё более заметное повышение спроса на проектирование и сервисную поддержку систем на российских решениях. Однако, уверен, это не принесет неожиданностей. Уже сейчас есть достаточно IT-компаний, готовых взять этот спрос на себя.

Об авторе: Александр Сысоев, руководитель направления вычислительной инфраструктуры IT-компании КРОК.