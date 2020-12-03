Европа запустит в космос гигантскую «Клешню» для охоты на мертвые спутники

Европейское космическое агентство заключило договор со швейцарским стартапом ClearSpace и обеспечило $68 млн финансирования проекта. Это первая миссия по очистке околоземного пространства от вышедших из строя спутников и прочего космического мусора. Сам аппарат, который будет это делать, получил рабочее название «Клешня» (Claw).

Сегодня на 2800 работающих рукотворных спутников Земли приходится более 3000 «мертвых», а также 900 000 обломков размером более 10 см, которые представляют реальную опасность. Есть и другой космический мусор, но в ЕКА пока решили сосредоточиться на самых крупных объектах. Миссия ClearSpace-1 заключается в том, чтобы отлавливать мертвые спутники и сталкивать их с орбиты, чтобы они сгорели в атмосфере планеты. Уже известна первая цель для Клешни – это VESPA. Вторичный адаптер полезной нагрузки Vega, использованный при запуске ракеты ESA Vega в 2013 году. Вес этого отработавшего устройства 112 кг, что сопоставимо с параметрами большинства спутников. В ClearSpace уже создали анимацию, которая демонстрирует, как Коготь будет захватывать предмет и запускать по новой траектории. Ожидается, что миссия ClearSpace-1 стартует в 2025-ом, а сейчас идет поиск очередных спонсоров. Это долгосрочный проект, который призван решить важнейшую задачу, которая уже скоро станет критической.