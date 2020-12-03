Войти
Техкульт

Европа запустит в космос гигантскую «Клешню» для охоты на мертвые спутники

211
0
0
Миссия ClearSpace-1
Миссия ClearSpace-1.
Источник изображения: techcult.ru

Европейское космическое агентство заключило договор со швейцарским стартапом ClearSpace и обеспечило $68 млн финансирования проекта. Это первая миссия по очистке околоземного пространства от вышедших из строя спутников и прочего космического мусора. Сам аппарат, который будет это делать, получил рабочее название «Клешня» (Claw).

Сегодня на 2800 работающих рукотворных спутников Земли приходится более 3000 «мертвых», а также 900 000 обломков размером более 10 см, которые представляют реальную опасность. Есть и другой космический мусор, но в ЕКА пока решили сосредоточиться на самых крупных объектах. Миссия ClearSpace-1 заключается в том, чтобы отлавливать мертвые спутники и сталкивать их с орбиты, чтобы они сгорели в атмосфере планеты. Уже известна первая цель для Клешни – это VESPA. Вторичный адаптер полезной нагрузки Vega, использованный при запуске ракеты ESA Vega в 2013 году. Вес этого отработавшего устройства 112 кг, что сопоставимо с параметрами большинства спутников. В ClearSpace уже создали анимацию, которая демонстрирует, как Коготь будет захватывать предмет и запускать по новой траектории. Ожидается, что миссия ClearSpace-1 стартует в 2025-ом, а сейчас идет поиск очередных спонсоров. Это долгосрочный проект, который призван решить важнейшую задачу, которая уже скоро станет критической.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Швейцария
Компании
ESA (ЕКА)
Похожие новости
19.12.2019
Российский "Фрегат" успешно вывел на орбиту космический телескоп и четыре спутника
20.09.2019
Ученые создали первый прототип лазера для гравитационной обсерватории LISA
29.06.2017
Руководство "ЭкзоМарс-2016" не верит в успешный запуск Маском корабля к Марсу в 2020 году
22.02.2013
Самолет "Солнечный импульс" готовится пересечь США без единой капли топлива
28.12.2010
Европейское космическое агентство не смогло пока что найти денег для продления своего участия в МКС
23.07.2008
"Фарнборо-2008": итоги впечатляют
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 04:10
  • 1
Знаменитый реактивный "Ураган" может получить новое колесное шасси
  • 03.12 04:10
  • 1
С эсминцем против стратегической ракеты
  • 03.12 03:41
  • 2
Внутри «Леопарда»: работа заряжающего
  • 03.12 03:21
  • 3
Названы самые загадочные подлодки в мире
  • 03.12 03:10
  • 5
«Польские свиньи» улучшили сотрудничество с союзниками по НАТО» - США
  • 03.12 03:01
  • 35
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 03.12 02:07
  • 13
«Суперджет», убийца гражданской авиации
  • 03.12 01:37
  • 28
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 03.12 00:38
  • 1
DR (Дания): нападение, которое стерло бы Данию с лица земли
  • 02.12 22:16
  • 1
Мини-погрузчик КЭМЗ АНТ-1000 теперь на 100% отечественный
  • 02.12 21:56
  • 1
SpaceX готовится в декабре запустить на орбиту четыре космических аппарата
  • 02.12 19:36
  • 2
В Азербайджане отвергли версию Т-72 превосходившую пожароопасный "Аслан"
  • 02.12 19:12
  • 2
Израильская оборонка собирается выйти на лидирующие позиции в мире
  • 02.12 18:42
  • 29
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 02.12 18:41
  • 43
Глава РАН заявил о потере Россией космоса