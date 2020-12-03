Североатлантический альянс: иллюзии и реальность российской угрозы (Le Figaro, Франция)

В последние годы Россия активно наверстывает отставание в военной сфере, пишет автор. Североатлантический альянс, в буквальном смысле слова окруживший Россию военными базами, вдруг стал выражать «обеспокоенность» ее растущей военной мощью, в том числе современным ракетным вооружением.

Предупредительные сигналы весьма однозначны: "Россия модернизирует свой ядерный арсенал и развертывает новые ракетные системы". Или: "Она размещает новые силы по соседству с нами, от Крайнего Севера до Сирии и Ливии". Перед заседанием министров иностранных дел НАТО генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг напомнил, в чем заключается основная роль организации. Постоянный представитель США при НАТО Кэй Хатчисон, со своей стороны, охарактеризовала Россию как "недоброжелательную" державу и выступила с очень четким заявлением. "Мы позаботимся о том, чтобы наше сдерживание и наша оборона соответствовали тому уровню, который необходим, чтобы гарантировать, что (влияние России) не затронет никого из наших союзников или партнеров", - предупредила она. В то время как продолжаются рассуждения о будущем альянса, его обозначенный противник остается тем же, что и во времена СССР.

Россия, действительно, вот уже несколько лет активно наверстывает свое отставание в военной сфере, чем вызывает серьезное беспокойство в штабах НАТО. "Россия возвращается с новым поколением высокоэффективных атомных подводных лодок", - отмечал в октябре начальник штаба ВМС НАТО Пьер Вандье. "Она регулярно демонстрирует свою военную силу, в частности, в восточном Средиземноморье, и вкладывает значительные инвестиции в военную базу в Тартусе и арктические базы", - пояснил он.

В воздухе ситуация идентичная, будь то на границах Европы, регулярно облетаемых российскими самолетами, или за пределами земной атмосферы. "Вот уже несколько месяцев космическое командование ведет наблюдение за перемещением двух российских военных спутников, в течение нескольких недель находившихся на расстоянии менее десяти метров друг от друга", - отметил в октябре начальник штаба ВКС Филипп Лавинь, обеспокоенный наступательными возможностями этих спутников.

В докладе, представленном Парламентской ассамблее НАТО, французский сенатор Седрик Перрен приводит практически полный обзор российского военного арсенала. Помимо космических возможностей, сверхскоростных и трудно перехватываемых ракет и ракет с ядерным двигателем, составляющих комплект "непобедимого оружия" России, Москва также заметно нарастила свой потенциал "радиоэлектронной борьбы" как "средства нейтрализации превосходства альянса" в сфере наблюдения и разведки. В докладе упоминаются комплекс "Москва-1" с радиусом действия 400 километров и комплекс "Борисоглебск-2", "способный создавать помехи для мобильной спутниковой связи и радионавигационных устройств".

Борьба за влияние

"Руководствуясь своим видением угроз, направленных на ее жизненно важные интересы, Москва запустила в 2008 году крупномасштабную модернизацию своих вооруженных сил", - говорится в докладе, где также упоминается ощущение "окруженности", поддерживаемое в Москве. Финансовые ресурсы выделялись скрытно. Согласно докладу, военный бюджет России, сильно заниженный, составляет порядка 200 миллиардов долларов в год, если "учитывать скрытые и непрозрачные расходы", а не 60 миллиардов долларов, как предполагает более-менее официальная статистика. Однако экономический кризис вслед за пандемией может иметь свои финансовые последствия. Если бюджет Государственной программы вооружения до 2020 года, подготовленной в 2010 году и рассчитанной на 10 лет, составлял 626 миллиардов долларов, то бюджет аналогичной программы до 2027 года, утвержденной в 2017 году, составил уже 325 миллиардов долларов, то есть был урезан на 2,87 миллиарда долларов.

"Нужно осознавать эффективность российского потенциала. Но нужно осторожно оценивать их истинные намерения", - подчеркнул сенатор Седрик Перрен в заключительной части своего доклада, который, по его собственному признания, стал плодом борьбы за влияние между противниками Москвы и сторонниками более открытого подхода. "Антироссийская паранойя зачастую намеренно поддерживается Соединенными Штатами. Необходимо продолжать разговаривать с русскими", - замечает он, советуя не поддаваться парализующей одержимости, мешающей решению других проблем, таких как террористическая угроза, системное соперничество Китая или амбиции Турции.

Николя Барот (Nicolas Barotte)