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Интерфакс-АВН

Путин предложил выходцу из "Ростеха", зампреду ВПК Куликову возглавить "Роснано"

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Компания "Роснано"
Компания "Роснано".
Источник изображения: Александр Коряков / Коммерсантъ

Москва. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин предложил зампреду Военно-промышленной комиссии, выходцу из "Ростеха" Сергею Куликову возглавить госкорпорацию "Роснано".

"Сергей Александрович, вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития "Роснано". Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики", - сказал Путин в ходе встречи с Куликовым в режиме видеоконференции.

"Вы сейчас работаете в Военно-промышленной комиссии. Я знаю, что вы в курсе всех возможностей, которые дают нанотехнологии", - добавил он.

Куликов стал первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии в 2018 году. До этого работал в "Ростехе" (в том числе помощником Сергея Чемезова, исполнительным директором госкорпорации и индустриальным директором радиоэлектронного кластера).

В 2017 году СМИ сообщали, что Куликов являлся кандидатурой на пост главы "Почты России" - вместо Дмитрия Страшнова, который руководил почтовым оператором в 2013-2017 гг.

Главой "Роснано" на протяжении 12 лет является Анатолий Чубайс. Ранее о его возможном уходе писали СМИ, однако пока сообщений о его отставке не было. Вопрос о дальнейшей карьере топ-менеджера не поднимался в публичной части встречи Путина с Куликовым.

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Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
Роснано
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Чубайс Анатолий
Проекты
Наноиндустрия
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