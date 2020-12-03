И в воде не тонут, и в огне не горят

Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам Балтийской военно-морской базы показали свои возможности в условиях, приближенных к боевым, на многофункциональном учебно-тренировочном комплексе «Водолаз».

Этот современный комплекс предназначен для проведения профессиональной водолазной, огневой, десантной, горной, противопиратской и специальной подготовки. Он включает в себя скалодром, штурмовую стенку, макет надводного борта и вертолетный тренажер для беспарашютного десантирования/эвакуации водолазов.

В тренировках приняли участие более 30 военнослужащих противодиверсионного отряда главной базы Балтийского флота, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ. Задачи отрабатывались как поодиночке, так и в составе групп.

Подразделения ПДСС Балтфлота обеспечивают защиту кораблей и подводных лодок на базах от диверсионно-разведывательных подразделений вероятного противника. На их вооружении стоят быстроходные лодки и новейшие катера типа «Грачонок» и «Раптор», современные образцы водолазного снаряжения, гидроакустические приборы и спецоружие для ведения боя как на суше, так и под водой.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)