"Региональный альянс с глобальным подходом": НАТО затевает реформы

Главы МИД НАТО обсудили реформы альянса и будущее отношений с Россией

Главы МИД стран НАТО обсудили наращивание Россией военной мощи и подъем Китая. Важным пунктом в повестке встречи министров стала перспектива реформирования альянса с целью его адаптации к глобальным вызовам. «Газета.Ru» разбиралась с планами по изменению работы военного блока.

Министры иностранных дел стран НАТО обсудили в Брюсселе возможные реформы блока. В рамках двухдневной встречи, начавшейся во вторник, был представлен экспертный доклад «НАТО-2030: Единство в новой эре». На онлайн-встрече главы МИД государств-участников альянса также обсуждали, как подготовить НАТО к вызовам будущего, а также поднимали тему России и ситуацию в Афганистане.

Перспективы альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что группа, разработавшая программы реформ альянса с целью его «дальнейшей адаптации» изменяющимся глобальным условиям, завершила свою работу и представила свои предложения по изменениям в работе военного блока.

«Нам нужно продолжать меняться. И это также причина, что пришло время обновить Стратегическую концепцию НАТО. И я думаю, что это будет отражать тот факт, что среда безопасности коренным образом изменилась с тех пор, как мы приняли нынешнюю Концепцию в 2010 году», - заявил руководитель организации.

Одним из ключевых направлений работы в этом смысле Столтенберг назвал сохранение НАТО «региональным альянсом», но при этом с «глобальным подходом».

На встрече глав МИД была представлена программа возможного обновления НАТО из 138 пунктов, разработанная экспертной группой, в которую, среди прочих, входил экс-глава Минобороны и МВД ФРГ Томас де Мезьер. Главной целью программы предлагаемых реформ стало совершенствование политического взаимодействия внутри НАТО и ускорение принятия решений.

Среди предложений экспертов - ограничить возможность для блокирования решений альянса со стороны отдельных членов, выработать новые нормы взаимодействия, например, общее обсуждение решений в области безопасности, принимаемых членами альянса, а также запретить политически мотивированную блокировку решений НАТО.

Благодаря такому запрету Турция не смогла бы в дальнейшем блокировать совместную работу альянса с Австрией, а Венгрия - с Украиной.

Политика Турции и взаимоотношения НАТО с Анкарой стали одной из главных причин для начала дискуссии о реформах. Среди проблемных вопросов - турецкие действия в северной Сирии, покупка Анкарой российской ЗРС С-400 «Триумф» и позиция в конфликте вокруг Нагорного Карабаха.

«НАТО с начала 1990-х годов прошло очень длинный путь разного рода трансформаций. Говорить о том, что альянс только сейчас вышел за пределы зоны территориальной обороны, ошибочно. Они обкатывали подобную концепцию операций, начиная еще с 1990-х годов. А уже в начале 2000-х годов она у них была работающей», - рассказал «Газете.Ru» политолог-американист кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

По словам специалиста, то, что происходит в альянсе сейчас, - естественное развитие того, к чему в НАТО стремились и чем они занимались все последнее время.

«НАТО, прежде всего, экономическая и потом уже только военная структура, причем такая структура, которая перестраивает практически всю систему государственного и военного управления очередной страны-участницы альянса. Попал в эту орбиту - все, меняй образование, систему социального обеспечения, систему вооружения, систему управления, переходи во всех возможных сферах на стандарты альянса», - считает Дмитрий Евстафьев.

Как отметил собеседник «Газеты.Ru», в то же время, сама система НАТО категорически не терпит внутри себя и рядом с собой никаких конкурентов и альтернатив. По его мнению,

первое, что произойдет в ближайшее время, - публичная смерть концепции европейской армии.

«Последний вопрос, который остается на повестке дня в альянсе, - где брать деньги? Если Дональд Трамп пытался переложить бремя расходов по НАТО на европейские страны-участницы, то не исключено, что при администрации Джо Байдена маятник вновь качнется в обратную сторону, и опять Соединенные Штаты будут нести большую часть расходов по содержанию военного блока», - заключил Дмитрий Евстафьев.

Единство НАТО

В докладе «НАТО-2030: Единство в новой эре» содержится четкое послание о важности единства Северной Америки и Европы, ценность сильного НАТО как для Европы, так и для Северной Америки.

«Цель «НАТО-2030» и идея доклада, который является вкладом в проект «НАТО-2030», состоит в том, что мы должны сделать сильный альянс еще сильнее.

И, конечно же, статья 5, являющаяся основным обязательством нашего Альянса, очень важна. И для меня этот доклад - всего лишь один способ передать это сообщение: важность соблюдения нашей статьи 5», - подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, Статья 5 Устава Организации Североатлантического Договора, принятого 4 апреля 1949 года в Вашингтоне, гласит, что стороны соглашаются с тем, что «вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом, и в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся, или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению».

«Мы должны приветствовать дополнительные усилия ЕС в области обороны , потому что увеличение инвестиций в оборону, устранение фрагментации европейской оборонной промышленности, на самом деле, будет хорошо для всех нас. Любая попытка дистанцировать Европу от Северной Америки фактически разделит Европу. Так что делать это нужно вместе, а не как альтернативу друг другу», - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Россия и Китай - главные оппоненты

Не обошел вниманием Столтенберг и Россию, в очередной раз заявив, что Москва якобы нарушает и подрывает международные договоры, а также занимается развертыванием нового оружия.

Вместе с тем он признал важность продолжения диалога между Россией и США по вопросу «продвижения вперед» относительно договора СНВ-3, срок действия которого истекает уже в начале 2021 года.

«Мы не должны оказаться в ситуации, когда нет соглашения, регулирующего количество ядерных боеголовок. Мы адаптируем политику сдерживания НАТО к дестабилизирующим действиям России. В то же время, мы все согласны с тем, что мы должны продолжать диалог с Россией», - отметил генсек НАТО.

«О Беларуси. Мы поддерживаем территориальную целостность и независимость Беларуси. Будущее Беларуси должен решать народ Беларуси. Мы, конечно же, обеспокоены тем, что видим - разгоном мирных демонстрантов и несоблюдением основных демократических прав в Беларуси. Мы должны предоставить народу Беларуси право решать будущее этой страны», - сказал генсек НАТО.

В то же время, он отдельно подчеркнул, что «иностранного вмешательства быть не должно» и призвал Россию также отказаться от подобных шагов.

Здесь следует отметить, что Москва неоднократно заявляла об отсутствии у нее подобных намерений.

Вместе с тем в НАТО в очередной раз высказали недовольство присутствием российских военных в Крыму, на востоке Украины, «в некоторых частях Грузии, а также в Молдавии, в Приднестровье».

При этом российские военные находятся в Крыму, поскольку полуостров с 2014 года является территориальной частью России. По поводу присутствия российских военных в Донбассе Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. На территории Грузии российских военных нет, а в Приднестровье находится миротворческий контингент, который разместился там по соглашению сторон.

В том числе среди оппонентов НАТО рассматривает и Китай, который «вкладывает большие средства в инфраструктуру в странах НАТО, в Европе, а также в Черноморском регионе».

«И, как вы знаете, три черноморские страны - это страны НАТО, две - партнеры по НАТО, Украина и Грузия. А для НАТО мы осознаем важность устойчивости и защиты нашей критически важной инфраструктуры», - напомнил Столтенберг.

Михаил Ходаренок