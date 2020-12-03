Для мониторинга обстановки в Карабахе миротворцы РФ используют дроны

Хотя для российских военных в Нагорном Карабахе главной задачей был и остается круглосуточный контроль за соблюдением режима прекращения огня, они одновременно решают и множество других проблем. Главным образом, гуманитарного характера.

Война в Карабахе закончилась совсем недавно, и как можно быстрее наладить там привычную и безопасную жизнь без участия наших миротворцев просто нереально. Касается ли это возвращения в регион беженцев, обмена пленными и телами погибших, очистки зданий и местности от неразорвавшихся боеприпасов, множества других проблем, - везде требуется участие российских "голубых касок". Они не подводят своих командиров и оправдывают надежды измученного войной гражданского населения.

Начнем с мониторинга обстановки на линии соприкосновения. В среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что для получения объективных данных о ситуации в регионе на всех наблюдательных постах российских миротворцев установили мобильные комплексы видеотрансляции. "Обстановка также контролируется с помощью беспилотников "Орлан-10", - уточнил генерал.

Наши "голубые каски" продолжают обеспечивать безопасное возвращение в свои дома беженцев и оказывать населению Карабаха гуманитарную помощь и содействовать восстановлению объектов гражданской инфраструктуры региона. Так, вчера в Степанакерте снова открыли школу № 8. В том, что за парты сели более 400 ребят, - немалая заслуга российских военных, которые участвовали в восстановлении этого объекта.

Между прочим, за минувшие сутки в город возвратились еще 1168 человек, а общее количество вернувшихся в Карабах беженцев уже превысило 27 тысяч. Чтобы они испытывали как можно меньше проблем с обустройством и чувствовали себя в безопасности, наши саперы продолжают очищать регион от неразорвавшихся боеприпасов. Они работают не только в Степанакерте, но и на участке вдоль линии электропередачи, соединяющей город Шуша с населенным пунктом Лысогорский. "За сутки очищено более четырех гектаров территории, один километр дорог, обнаружено и уничтожено 17 взрывоопасных предметов", - сообщил Конашенков.

Вот еще несколько цифр от генерала. Всего российские инженерные подразделения разминировали в Карабахе свыше 38 гектаров местности, более 12 километров дорог. Военные проверили 117 домов и социальных объектов, обнаружили и обезвредили более 1100 неразорвавшихся боеприпасов.

"При содействии российских миротворцев продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций. За сутки восстановлено более 1,8 километра линий связи, 1,5 километра газопровода, более 1,7 километра линий электропередачи, семь опор ЛЭП и четыре трансформаторных подстанции", - добавил Конашенков.

Кроме того, при координации наших военных и представителей Международного Комитета Красного Креста продолжаются поиски и обмен тел погибших. А в аэропорту Степанакерта, где медицинский отряд специального назначения Восточного военного округа развернул мобильный госпиталь, уже идет прием пациентов. Там оказали квалифицированную помощь еще 54 жителям города, в том числе 8 детям.

Юрий Гаврилов