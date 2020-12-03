Страны ОДКБ продолжат оснащать коллективные силы современным вооружением

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Государства-члены ОДКБ намерены продолжить оснащение коллективных сил оперативного реагирования современным вооружением, говорится в Декларации Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

"Государства – члены ОДКБ намерены продолжить оснащение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современными образцами вооружения, военной и специальной техники для обеспечения их высокой боевой готовности с целью эффективного противодействия новым вызовам и угрозам", - говорится в документе.