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РИА Новости

Страны ОДКБ продолжат оснащать коллективные силы современным вооружением

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Президент РФ Владимир Путин проводит сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин проводит сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Государства-члены ОДКБ намерены продолжить оснащение коллективных сил оперативного реагирования современным вооружением, говорится в Декларации Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

"Государства – члены ОДКБ намерены продолжить оснащение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современными образцами вооружения, военной и специальной техники для обеспечения их высокой боевой готовности с целью эффективного противодействия новым вызовам и угрозам", - говорится в документе.

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Страны
Россия
Компании
ОДКБ
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