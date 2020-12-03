Войти
РИА Новости

ОДКБ предложила встречу с представителями СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС

209
0
0
Государственные флаги стран-участниц учений ОДКБ "Взаимодействие-2018". 8 октября 2018
Государственные флаги стран-участниц учений ОДКБ "Взаимодействие-2018". 8 октября 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности предлагают организовать встречу уполномоченных представителей ОДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС для обсуждения стратегий безопасности стран, говорится в совместном заявлении по итогам сессии Совета коллективной безопасности организации.

"Исходим из принципа, что безопасность каждого неразрывно связана с безопасностью всех остальных. Именно такой объединительный подход лежит в основе совместных усилий стран ОДКБ, направленных на создание мира, свободного от разделительных линий, конфликтов, сфер влияния и зон с разными уровнями безопасности", - говорится в опубликованном тексте.

"В этой связи предлагаем организовать встречу уполномоченных представителей ОДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС для обсуждения принятых в этих организациях стратегий безопасности в качестве первого шага к формированию неделимого пространства безопасности", - сказано в заявлении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОДКБ
Проекты
NATO
Евросоюз
ОБСЕ
ШОС
Похожие новости
05.04.2018
Участники MCIS-2018 обсудят в Москве глобальную безопасность
06.03.2017
Замминистра обороны РФ Александр Фомин провел брифинг для иностранных военных атташе
18.03.2013
Сочетание мощи и привлекательности
18.09.2009
Потенциал перемен
23.04.2007
И ДРУЖБА ВРОЗЬ, И РАКЕТЫ ТОЖЕ... При любом исходе кризиса на Украине Москве не удастся сохранить Киев в партнерах - Анатолий Цыганок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 04:10
  • 1
Знаменитый реактивный "Ураган" может получить новое колесное шасси
  • 03.12 04:10
  • 1
С эсминцем против стратегической ракеты
  • 03.12 03:41
  • 2
Внутри «Леопарда»: работа заряжающего
  • 03.12 03:21
  • 3
Названы самые загадочные подлодки в мире
  • 03.12 03:10
  • 5
«Польские свиньи» улучшили сотрудничество с союзниками по НАТО» - США
  • 03.12 03:01
  • 35
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 03.12 02:07
  • 13
«Суперджет», убийца гражданской авиации
  • 03.12 01:37
  • 28
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 03.12 00:38
  • 1
DR (Дания): нападение, которое стерло бы Данию с лица земли
  • 02.12 22:16
  • 1
Мини-погрузчик КЭМЗ АНТ-1000 теперь на 100% отечественный
  • 02.12 21:56
  • 1
SpaceX готовится в декабре запустить на орбиту четыре космических аппарата
  • 02.12 19:36
  • 2
В Азербайджане отвергли версию Т-72 превосходившую пожароопасный "Аслан"
  • 02.12 19:12
  • 2
Израильская оборонка собирается выйти на лидирующие позиции в мире
  • 02.12 18:42
  • 29
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 02.12 18:41
  • 43
Глава РАН заявил о потере Россией космоса