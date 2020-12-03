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РИА Новости

"Росатом" выпустил комплексную систему безопасности крупных объектов

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"Росатом" выпустил комплексную систему безопасности крупных объектов
"Росатом" выпустил комплексную систему безопасности крупных объектов.
Источник изображения: © Предоставлено пресс-службой "Росатома"

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" представила на открытом рынке систему контроля и управления доступом на массовые мероприятия и охраняемые объекты СКУД "Пилот", сообщает компания.

Презентация системы прошла на московском стадионе РЖД-Арена. Ранее "Пилот" применялся только для обеспечения комплексной безопасности таких крупных мероприятий как ЧМ по футболу FIFA 2018 года, XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске, Кубка конфедераций по футболу 2017 года.

"Решения комплексной безопасности крупных объектов, которые ранее эксклюзивно применялись для задач особой категории, теперь выходят на российский рынок и становятся доступными широкому кругу потребителей", - привели в компании слова директора по цифровизации Госкорпорации "Росатом" Екатерины Солнцевой на презентации.

По ее словам, "Пилот" "демонстрирует серьезный потенциал Росатома как вендора цифровых продуктов и показывает способность российских цифровых разработок успешно конкурировать с зарубежным предложением".

СКУД "Пилот" предназначен для обеспечения безопасности объектов с массовым пребыванием людей: спортивных и транспортных объектов, крупных бизнес-центров, музеев и выставочных комплексов, парков культуры и отдыха. Система определяет права доступа посетителей на контролируемую территорию при помощи всех технологий считывания, в том числе, с использованием биометрического анализа лица, регистрирует факты входов и выходов с объектов, ведет мониторинг их заполнения, а также обеспечивает информационный обмен с внешними системами.

"Пилот" отличается высокой пропускной способностью: 450 человек в час на один турникет и может отработать более одного миллиона запросов одновременно. "Пилот" полностью соответствует российским и международным стандартам ISO/IEC 15408 в области информационной безопасности. Важным является наличие подсистемы защиты информации от несанкционированного раскрытия, модификации или потери возможности ее использования", - отметили в "Росатоме".

Еще одной особенностью "Пилота" является возможность объединения в единую систему контроля территориально разнесенных объектов с поддержкой порядка миллиона пользователей в реальном времени. Так, в период ЧМ по футболу 2018 года он объединил 12 спортивных стадионов в 11 российских городах.

СКУД "Пилот" разработан Научно-исследовательским и конструкторским институтом радиоэлектронной техники (НИКИРЭТ) - филиалом АО "ФНПЦ "ПО "Старт" имени М.В. Проценко" (входит в Госкорпорацию "Росатом"). НИКИРЭТ выполняет полный цикл работ по созданию систем комплексной безопасности объектов со сдачей их заказчику "под ключ", проводит обучение персонала, обеспечивает гарантийное и сервисное обслуживание, указывается в сообщении.

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Россия
Компании
Росатом
Проекты
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