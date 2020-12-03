Компания "Сухой" завершила выполнение контракта на поставку Су-34 Минобороны

В ОАК отметили, что на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова "изготовлена и прошла испытания финальная машина завершающей партии"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Заключительная партия истребителей-бомбардировщиков Су-34 по долгосрочному контракту с Минобороны России изготовлена и прошла испытания. Об этом говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), распространенном в среду.

"Компания "Сухой" (в составе ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех") завершила выполнение очередного долгосрочного контракта на поставку партии истребителей-бомбардировщиков Су-34 Министерству обороны России", - говорится в сообщении.

В ОАК отметили, что на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова (филиал ПАО "Компания "Сухой") "изготовлена и прошла испытания финальная машина завершающей партии".