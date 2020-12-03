Войти
ТАСС

Компания "Сухой" завершила выполнение контракта на поставку Су-34 Минобороны

207
0
0
Фронтовой бомбардировщик Су-34
Фронтовой бомбардировщик Су-34.
Источник изображения: tass.ru

В ОАК отметили, что на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова "изготовлена и прошла испытания финальная машина завершающей партии"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Заключительная партия истребителей-бомбардировщиков Су-34 по долгосрочному контракту с Минобороны России изготовлена и прошла испытания. Об этом говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), распространенном в среду.

"Компания "Сухой" (в составе ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех") завершила выполнение очередного долгосрочного контракта на поставку партии истребителей-бомбардировщиков Су-34 Министерству обороны России", - говорится в сообщении.

В ОАК отметили, что на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова (филиал ПАО "Компания "Сухой") "изготовлена и прошла испытания финальная машина завершающей партии".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
НАЗ Чкалова
ОАК
Ростех
Сухой ПАО
Похожие новости
10.02.2020
Пилот Су-34 по приборам видит сквозь густую облачность
22.07.2014
День, когда Россия стала сильней
13.05.2014
Курс на взлет
22.08.2013
Михаил Погосян заплатит казанской "оборонке" за систему "свой-чужой" 1,5 миллиарда
04.01.2007
ЕЩЕ 365 ТЯЖЕЛЫХ ДНЕЙ ДЛЯ ВОЕНПРОМА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 04:10
  • 1
Знаменитый реактивный "Ураган" может получить новое колесное шасси
  • 03.12 04:10
  • 1
С эсминцем против стратегической ракеты
  • 03.12 03:41
  • 2
Внутри «Леопарда»: работа заряжающего
  • 03.12 03:21
  • 3
Названы самые загадочные подлодки в мире
  • 03.12 03:10
  • 5
«Польские свиньи» улучшили сотрудничество с союзниками по НАТО» - США
  • 03.12 03:01
  • 35
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 03.12 02:07
  • 13
«Суперджет», убийца гражданской авиации
  • 03.12 01:37
  • 28
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 03.12 00:38
  • 1
DR (Дания): нападение, которое стерло бы Данию с лица земли
  • 02.12 22:16
  • 1
Мини-погрузчик КЭМЗ АНТ-1000 теперь на 100% отечественный
  • 02.12 21:56
  • 1
SpaceX готовится в декабре запустить на орбиту четыре космических аппарата
  • 02.12 19:36
  • 2
В Азербайджане отвергли версию Т-72 превосходившую пожароопасный "Аслан"
  • 02.12 19:12
  • 2
Израильская оборонка собирается выйти на лидирующие позиции в мире
  • 02.12 18:42
  • 29
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 02.12 18:41
  • 43
Глава РАН заявил о потере Россией космоса