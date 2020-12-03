Войти
ТАСС

Санкции как двигатель прогресса: как преодолеваются трудности импортозамещения

217
0
0

Дмитрий Литовкин — о сложностях и успехах развития отечественной промышленности, вынужденной сокращать поставки комплектующих из-за рубежа

Самолет МС-21-300

Источник изображения: © Пресс-служба корпорации "Иркут"/ТАСС

Новые санкции США, если они будут введены, могут затормозить один из самых амбициозных и перспективных проектов - "магистральный самолет XXI века", МС-21. Самолет сейчас проходит испытания и в следующем году должен пойти в серию. Это обещает глава Минпромторга Денис Мантуров. По словам министра, уже "сверстаны заказы на 170 машин", при этом первым и основным заказчиком станет госперевозчик "Аэрофлот", который получит не менее 50 таких лайнеров. Но из-за новых санкций, о возможности которых сообщают СМИ, эти планы теперь могут "поплыть", ведь американские двигатели и бортовое оборудование западного производства для нас тогда станут недоступными. Из-за уже введенных ранее санкций Россия перестала получать из Соединенных Штатов и Японии композитные материалы, необходимые для производства крыльев нового самолета.

Выход на внешний рынок

Авиапром, наверное, одна из самых критически зависимых от Запада областей российской экономики. В начале нулевых эту тенденцию заложило КБ Сухого, когда решилось на создание среднемагистрального пассажирского авиалайнера Sukhoi Superjet 100 - машины неоригинальной по сути, но четко вписывающейся в имеющуюся рыночную нишу. Главные мировые производители авиатехники Boeing и Airbus не имели в своем арсенале самолетов такой размерности, что и давало шанс на то, что SSJ будет востребован внутренними и внешними заказчиками.

Уверенность в этом подкреплялась и тем, что все оборудование - двигатели, гидравлика, авионика и многое другое - было взято с "рынка". "Сухой" фактически проектировал только фюзеляж и интегрировал в него иностранные компоненты. Процесс шел под контролем того же Boeing, специалисты которого сертифицировали каждый этап разработки. Почему по такой схеме пошел глава компании Михаил Погосян, в общем-то, понятно. На момент начала работы над лайнером это была единственная возможность построить пассажирский самолет, который можно будет безболезненно и быстро сертифицировать по западным нормам летной безопасности, а значит, и выйти на внешний рынок.

Тот же Ту-334, который постоянно приводят в качестве альтернативы продукту "Сухого", с этой задачей бы не справился. Сертифицировать по западным нормам "советскую" машину было бы невозможно. По шумности, экономичности и еще ряду параметров она уже не соответствовала времени. Хотя бы даже тем, что в ее кабине находилось три человека. А у любого западного самолета их двое.

Но что в итоге? Поднятый в 2008-м самолет в 2020 году все еще на 70% состоит из иностранных комплектующих. В том числе и летает на французском двигателе. Наш перспективный мотор ПД-8, по словам первого замглавы госкорпорации "Ростех" Владимира Артякова, для самолета SSJ-100 и самолета-амфибии Бе-200 в лучшем случае получит сертификат в 2023 году. Так что "Сухой" находится в двойственном положении: и под санкции может "залететь", и из-за них же не пройти сертификацию по нормам летной безопасности Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA).

Разработчики МС-21 - корпорация "Иркут" - тоже не изобретали велосипед. В 1990-е, 2000-е, да и сейчас предприятие выживало за счет производства истребителей Су-30. В настоящий момент это самый массовый серийно производимый боевой самолет в мире. По данным открытых источников, на начало 2018 года было произведено более 680 таких машин. Их эксплуатируют в Алжире, Армении, Китае, Индии и России. Но руководство иркутского завода прагматично понимало, что спрос на боевую технику когда-нибудь закончится и нужен новый вектор развития. Им и стал проект МС-21. При этом производитель, так же как и компания "Сухой", понимал, что основные узлы самолета должны быть импортными, иначе на внешний рынок не попасть. Поэтому оплатил разработку компании Pratt&Whitney нового и "самого инновационного" на тот момент двигателя PW1400. Закупил американские композиты для производства "самого эффективного" крыла, ну и так "по мелочи" докупил разного оборудования.

Двигатель ПД-14 для самолета МС-21 на III Международном форуме двигателестроения "МФД-2018"

Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

Самолет - прекрасен, но вот летать в ближайшее время едва ли сможет. Даже когда на него будет установлен отечественный двигатель ПД-14. Машина с этим мотором как раз сейчас должна начать испытания. Ведь теперь нужно импортозаместить американские композитные материалы для "нового" крыла и, возможно, если очередной пакет санкций против компании-производителя будет введен, решить вопрос с авионикой. И все это заново проверить и сертифицировать. На что уйдет немало времени.

Успехи в двигателестроении

Импортозамещение - краеугольный камень нашей промышленности сейчас. Ведь в нулевые годы чиновники от промышленности часто делали ставку на сотрудничество с Западом. Мы планировали купить итальянские колесные танки "Центавр" концерна Iveco. Флот уверенно заказал два французских больших десантных вертолетоносца типа "Мистраль". Тогдашний глава корпорации "Иркут" Алексей Федоров на выставке Farnborough International Airshow в Англии обещал, что самолет-амфибия Бе-200 получит двигатели Rolls-Royce.

Танки попросту не подошли по характеристикам для эксплуатации в условиях русской зимы. На морозе у них замерзали все жидкости, а движение по целине ограничивалось полуметровым слоем снега, который итальянец не мог преодолеть. В 2014 году французы отказались поставить нам уже готовые "Мистрали" из-за американских санкций. Свои аналоги мы смогли заложить на заводе "Залив" в Крыму только в этом году. Бе-200 выпускаются с украинскими двигателями.

Однако разрыв отношений с Украиной после 2014 года мы все-таки в целом компенсировали. АО "ОДК "Климов", часть Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Ростех), в этом году запустило в серию производство авиационных двигателей семейства моторов ТВЗ-117 и ВК-2500 на сумму $1,5 млрд. Они были необходимы для боевых и транспортных вертолетов Ка-31, Ка-32, Ка-52, Ми-8 разных модификаций, Ми-24, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35 и перспективного легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. В настоящий момент завод готов производить до 500 таких моторов в год. Еще десять лет назад степень локализации производства такой техники в России была всего 10%. И это при том, что "Климов" был научной базой - разработчиком моделей двигателей для серийного украинского завода "Мотор Сич", где в советское время и производились все вертолетные двигатели.

На этой недели о своем успехе отчиталось и "ОДК-Сатурн" из Рыбинска. Благодаря его усилиям Россия наконец-таки получила возможность строительства серии фрегатов проекта 22350 типа "Адмирал Горшков" - современных боевых кораблей океанской зоны, выпуск которых был фактически заморожен из-за прекращения поставок украинских газотурбинных силовых установок. Двигатель М55Р успешно прошел квалификационные и приемо-сдаточные испытания. Его планируется установить на третий корабль серии "Адмирал Исаков". В итоге мы избавимся от зависимости от продукции николаевского предприятия "Зоря" - "Машпроект" и сможем уже без оглядки на санкции строить свои корабли. Причем не только 22350-го проекта, но и другие.

Пуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с головного фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков", октябрь 2020 года

Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Важность этого события состоит в том, что именно корабли проекта 22350 должны будут представлять страну в дальней океанской зоне. Наши основные носители дальнобойных крылатых ракет "Калибр" - "Буяны" и "Каракурты" - имеют ограниченную автономность плавания. Фрегаты типа "Горшкова" с новыми газотурбинными установками будут куда эффективнее. Тем более что их планируют строить по новому проекту. Для него приготовлена литера М. В двух словах это означает, что вместо 16 универсальных пусковых установок 3С-14 обновленные корабли получат 24. С их помощью можно будет запускать как дальнобойные крылатые ракеты "Калибр", противокорабельные сверхзвуковые "Оникс", так и гиперзвуковые "Циркон".

Военные моряки планируют получить не менее 10-12 таких кораблей. Это позволит эффективно выполнять задачи, прописанные в новой морской доктрине, одним из символов которой стало решение об открытии военно-морской базы в Судане, предоставляющей России доступ в Индийский океан.

Насосы для АПЛ

Импортозамещение - длительный и непростой процесс. Объединенной двигателестроительной корпорации пришлось потратить десять лет на то, чтобы создать замену украинским изделиями. Точно так же, как потребовалось время на то, чтобы заменить насосные установки на наших новейших атомных подводных лодках 955-го проекта типа "Борей" и 885-го проекта типа "Ясень". Ранее все советские и российские лодки оснащались продукцией молдавского научно-технического центра "Гидротехника". В конструкции каждой лодки десятки насосов, фактически - это сердце и кровеносная система АПЛ. Они обеспечивают циркуляцию жидкости в реакторе, всплытие и погружение, наполнение водой торпедных аппаратов перед выстрелом, охлаждение систем и оборудования субмарин. Шум их работы - главный демаскирующий признак атомной подводной лодки. Именно его и слышат гидроакустические станции противника.

Новые российские изделия бесшумны. Все насосы отвечают четвертой категории требований к виброгидравлической технике. Это высшая категория продукции. В мире такие вещи производит всего несколько фирм. Их характеристики считаются сверхсекретными, так как именно они определяют физический портрет каждой конкретной подводной лодки. Зная эти параметры, ее можно легко обнаружить на фоне естественных шумов океана.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Армения
Великобритания
Индия
Италия
Китай
Молдавия
Россия
Судан
США
Украина
Франция
Япония
Продукция
Адмирал Горшков
Адмирал Исаков
Бе-200
ВК-2500
Ил-112
Ка-31
Ка-32
Ка-52
Ми-24
Ми-28Н
Ми-35
Ми-8
Мистраль (Mistral)
П-800 Оникс
ПД-14
Су-30
СуперДжет-100
ТВ3-117
Ту-334
УКСК
Циркон-С 3М22
Компании
Airbus
Boeing
Iveco
Pratt&Whitney
Rolls-Royce
Залив СЗ
Зоря-Машпроект
ИРКУТ НПК
Климов
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Мотор Сич
ОДК УК
Ростех
Сухой ПАО
Персоны
Артяков Владимир
Мантуров Денис
Погосян Михаил
Федоров Алексей
Проекты
2020-й год
22350
22800 МРК
ГЗЛА
Калибр КР
МС-21
Похожие новости
12.08.2014
Столпы нашего моторостроения
21.02.2012
К взлету не готовы
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
29.04.2010
"Двигатели - 2010": подводя итоги
16.04.2010
Моторостроителей быстро запрягли, но они медленно едут
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 04:10
  • 1
Знаменитый реактивный "Ураган" может получить новое колесное шасси
  • 03.12 04:10
  • 1
С эсминцем против стратегической ракеты
  • 03.12 03:41
  • 2
Внутри «Леопарда»: работа заряжающего
  • 03.12 03:21
  • 3
Названы самые загадочные подлодки в мире
  • 03.12 03:10
  • 5
«Польские свиньи» улучшили сотрудничество с союзниками по НАТО» - США
  • 03.12 03:01
  • 35
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 03.12 02:07
  • 13
«Суперджет», убийца гражданской авиации
  • 03.12 01:37
  • 28
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 03.12 00:38
  • 1
DR (Дания): нападение, которое стерло бы Данию с лица земли
  • 02.12 22:16
  • 1
Мини-погрузчик КЭМЗ АНТ-1000 теперь на 100% отечественный
  • 02.12 21:56
  • 1
SpaceX готовится в декабре запустить на орбиту четыре космических аппарата
  • 02.12 19:36
  • 2
В Азербайджане отвергли версию Т-72 превосходившую пожароопасный "Аслан"
  • 02.12 19:12
  • 2
Израильская оборонка собирается выйти на лидирующие позиции в мире
  • 02.12 18:42
  • 29
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 02.12 18:41
  • 43
Глава РАН заявил о потере Россией космоса