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Сгоревший американский универсальный десантный корабль Bonhomme Richard будет списан

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Как сообщил американский веб-ресурс USNI News в материале Megan Eckstein "Navy Will Scrap USS Bonhomme Richard", командование военно-морских сил США приняло решение не восстанавливать и сдать на слом универсальный десантный корабль LHD 6 Bonhomme Richard (типа Wasp), тяжело пострадавший в результате пожара в Сан-Диего в июле 2020 года. Это подтвердил ресурсу командующий региональным центром судоремонта и обеспечения (Navy Regional Maintenance Center) ВМС США вице-адмирал Эрик Вер Хейг.

Поврежденная в результате пожара в июле 2020 года островная надстройка американского универсального десантного корабля LHD 6 Bonhomme Richard (типа Wasp). Сан-Диего, 16.07.2020 (с) ВМС США

Напомним, что произошедший с 12 по 17 июля 2020 года пятидневный крупный пожар на находившемся в военно-морской базе Сан-Диего на Тихоокеанском побережье США в ремонте американском универсальном десантном корабле (УДК) LHD 6 Bonhomme Richard стал одним из крупнейших инцидентов с боевыми кораблями ВМС США за последние десятилетия. В результате пожара корпус корабля получил серьезные повреждения, и в том числе выгорела и частично разрушилась островная надстройка корабля, выполненная из легких сплавов.

Как сообщается в публикации, проведенное обследование выявило, что в результате пожара пострадали 60 % конструкций корабля. По заявлению вице-адмирала Эрика Вер Хейга, согласно сделанным оценкам, восстановление Bonhomme Richard в его первоначальном виде в качестве УДК обошлось бы в сумму от 2,5 до 3,2 млрд долл и заняло бы от пяти до семи лет, что было признано в итоге неприемлемым, учитывая возраст корабля, превышающий 25 лет. Кроме того, были опасения, что капритально-восстановительный ремонт корабля, который должен был бы производиться на ведущей строительство УДК для ВМС США верфи Ingalls Shipbuilding (корпорации Huntington Ingalls Industries) в Паскагула (штат Миссисипи), мог бы помешать строительству там новых УДК для американского флота, с учетом ограниченных возможностей предприятия.

Также рассматривалась возможность восстановления корабля для использования в качестве вспомогательного судна (госпитального или плавучей базы подводных лодок), однако и это было сочтено нерациональным. Перестройка корабля для другого назначения обошлась бы "более чем в миллиард долларов", и также потребовала бы от пяти до семи лет. Вер Хейг заявил, что будет дешевле просто спроектировать и построить новую плавучую базу или госпитальное судно с нуля.

Списание корабля, включая его вывод из состава флота, расформирование, снятие части систем, буксировка и утилизация корпуса - обойдутся примерно в 30 млн долл и займут всего 9-12 месяцев.

"Изучив эти три варианта действий, мы пришли к выводу, что нам необходимо вывести платформу из состава флота", - сказал вице-адмирал Вер Хейг.

Сообщено, что Bonhomme Richard уже готовят к буксировке на слом, и Вер Хейг сообщил, что демонтаж некоторых систем с корабля ведется с сентября. Разборка будет произведена Мексиканском заливе.

Одновременно продолжаются четыре ведущихся расследования причин пожара на корабле.

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Страны
Мексика
США
Компании
HII
Ingalls
Проекты
2020-й год
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