От реформирования США молдавской армии до вступления в НАТО два шага

Посол США в Кишиневе Дерек Хоган представил министру обороны Молдавии Виктору Гайчуку «эксперта в области обороны» Карен Бонаби. Она назначена ответственной за реформирование и развитие Национальной армии РМ.

«Опыт американского специалиста призван повысить эффективность оборонной структуры в рамках программы «Партнерство ради мира», и способствовать реализации долгосрочного плана развития Национальной армии на 2020−2030 годы», - говорится в пресс-релизе.

Бонаби добавила, что новое назначение в качестве эксперта в этой области для нее большая честь. Со своей стороны глава молдавского оборонного ведомства выразил убежденность в том, что опыт специалиста такого уровня будет способствовать повышению эффективности оборонной структуры Республики Молдавия.

Несмотря на закрепленный в конституции РМ нейтральный статус, с 1994 года Молдавия сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе также действует информационный центр альянса, а в декабре 2017 года в молдавской столице открылось бюро по связям Североатлантического блока.

Перед парламентскими выборами 2019 года президент Молдавии Игорь Додон обещал, пишет Eadaily, что когда социалисты придут к власти, открытый при демократах офис НАТО выдворят из страны. Несмотря на то, что ПСРМ получила контроль над парламентом и правительством, представительство Североатлантического альянса продолжило функционировать в молдавской столице.

Эксперты НАТО оказали Молдавии поддержку и содействие в процессе реформирования вооруженных сил по стандартам альянса, провели обучение кадров, а также реализовали ряд совместных научных и экологических проектов и программ по борьбе с киберугрозами и сотрудничеству в области военной медицины.