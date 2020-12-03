Россия разместила С-400 на Курилах. Япония протестует

Япония запротестовала из-за российской системы ПВО большой дальности на Курилах

В Японии возмутились размещением на островах Курильской гряды расчетов ЗРС С-300В4. Москва неоднократно заявляла, что обладает суверенитетом над этими территориями и имеет право устанавливать там любые вооружения.

Японское правительство выступило с протестом против размещения расчетов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4 Восточного военного округа (ВВО) на островах Курильской гряды, сообщили ТАСС в пресс-службе МИД Японии.

"Мы на постоянной основе собираем информацию о действиях российских военных на северных территориях (так в Японии называют российские южные Курильские острова. - «Газета.Ru»). 1 декабря посольство Японии в России заявило протест МИД РФ, отметив, что подобные действия имеют отношение к укреплению российского военного потенциала и не совместимы с позицией нашей страны по этим островам", - заявили в ведомстве.

Как отметил на пресс-конференции в Токио генсек японского кабмина Кацунобу Като, власти страны намерены продолжать пристально наблюдать за действиями российских Вооруженных сил на Дальнем Востоке, а также за влиянием этих процессов на обеспечение безопасности.

Российское Минобороны ранее сообщило, что расчеты ЗРС С-300В4 ВВО заступили на боевое дежурство на островах Курильской гряды.

Речь идет о современной высокомобильной системе противовоздушной обороны, предназначенной для прикрытия важных объектов от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения. ЗРС С-300В4 - одна из обновленных версий С-300В, эффективность которой оценивается в 1,5-2 раза выше по сравнению с предыдущей модификацией. Система способна сбивать баллистические ракеты, а также аэродинамические цели на дальностях до 400 км и высотах до 37 км.

В середине октября японский МИД заявил протест в связи с визитом на острова Курильской гряды генерального прокурора России Игоря Краснова, сообщал телеканал NHK. Краснов тогда облетел острова Кунашир, Шикотан и Итуруп в рамках поездки на Дальний Восток. По итогам встреч с местными жителями он дал несколько поручений, в частности, о проверке качества сотовой связи и цен на товары первой необходимости.

В том же месяце японский премьер-министр Есихидэ Суга в ходе своего выступления в парламенте с первой программной речью заявил, что Токио возьмет курс на успешное завершение переговоров о южных Курилах. «Нужно поставить финальную точку в переговорах о северных территориях, не откладывая это до следующих поколений», - говорил Суга.

Он также подчеркнул, что будет стремиться к подписанию мирного договора с Россией и «всестороннему» развитию отношений с Москвой с помощью «откровенного диалога на уровне высшего руководства страны».

Сугу избрали главой правительства Японии 16 сентября после того, как ушел в отставку по состоянию здоровья его предшественник Синдзо Абэ. При нем Суга более семи лет занимал пост генерального секретаря японского кабмина.

Россия и Япония не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, несмотря на то что состояние войны между японской и советской сторонами официально прекратилось, когда государства поставили свои подписи под Совместной декларацией от 19 октября 1956 года. Страны также восстановили двусторонние дипломатические и консульские отношения. Девятая статья документа гласила, что правительство Советского Союза согласилось передать в будущем под суверенитет Токио Шикотан и ряд прилегающих к нему мелких необитаемых островов. Главное условие мирного договора - фактический переход этих территорий под контроль Японии после заключения мира.

Советский и японский парламенты ратифицировали декларацию еще 8 декабря 1956 года, но так и не подписали мирный договор.

Причина заключается как раз в вопросе территориальной принадлежности Южных Курил.

Токио называет эти острова своими «северными территориями», хотя в российском МИДе не раз подчеркивали, что закрепленный на международном уровне суверенитет РФ над этими островами не подлежит сомнению.

«Северные территории» упоминались в мае этого года в ежегодном докладе японского МИДа «Синяя книга по дипломатии». «Северные территории - это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны [Японии]», - говорилось в документе, который цитировала газета Sankei.

Кристина Сизова