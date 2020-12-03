Знаменитый реактивный "Ураган" может получить новое колесное шасси

Реактивная система залпового огня была 9К57 "Ураган" была принята на вооружение 45 лет назад. Несмотря на свой возраст, она до сих пор считается одной из лучших РСЗО в мире, способной еще долгое время эффективно выполнять боевые задачи.

В качестве шасси для нее был применен четырехосный вездеход ЗИЛ-135ЛМ, ранее уже опробованный в тактическом ракетном комплексе 9К52 "Луна-М", находившемся на вооружении с 1964 года.

Этот автомобиль отличается высокими характеристиками проходимости. В то же время в качестве недостатка называют одновременное использование на нем двух бензиновых двигателей ЗИЛ-375 общей мощностью 360 л.с., отличающихся высоким расходом топлива (по некоторым данным, до 130-150 литров на 100 км), а также возникающими сложностями в эксплуатации.

Поэтому неудивительно, что принято решение пусковую установку перевести на новое колесное шасси. В настоящее время в Сети появилось изображение версии "Урагана" на платформе БАЗ-69092 - современного российского автомобиля, превосходящего "сто тридцать пятый" по всем характеристикам.

Работы в данном направлении ведутся и за рубежом. Так, минские конструкторы смонтировали реактивную установку на трехосный МАЗ-631705. Обновленную машину демонстрировали в минувшем году на международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019.

На Украине РСЗО пытались установить на КрАЗ-6322, но из-за банкротства кременчугского автозавода решено использовать иномарку - Tatra Т815-7Т3RC1.

Алексей Моисеев