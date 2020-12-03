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Российская газета

Знаменитый реактивный "Ураган" может получить новое колесное шасси

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Источник изображения: ПриветТачка / youtube.com

Реактивная система залпового огня была 9К57 "Ураган" была принята на вооружение 45 лет назад. Несмотря на свой возраст, она до сих пор считается одной из лучших РСЗО в мире, способной еще долгое время эффективно выполнять боевые задачи.

В качестве шасси для нее был применен четырехосный вездеход ЗИЛ-135ЛМ, ранее уже опробованный в тактическом ракетном комплексе 9К52 "Луна-М", находившемся на вооружении с 1964 года.

Этот автомобиль отличается высокими характеристиками проходимости. В то же время в качестве недостатка называют одновременное использование на нем двух бензиновых двигателей ЗИЛ-375 общей мощностью 360 л.с., отличающихся высоким расходом топлива (по некоторым данным, до 130-150 литров на 100 км), а также возникающими сложностями в эксплуатации.

Поэтому неудивительно, что принято решение пусковую установку перевести на новое колесное шасси. В настоящее время в Сети появилось изображение версии "Урагана" на платформе БАЗ-69092 - современного российского автомобиля, превосходящего "сто тридцать пятый" по всем характеристикам.

Работы в данном направлении ведутся и за рубежом. Так, минские конструкторы смонтировали реактивную установку на трехосный МАЗ-631705. Обновленную машину демонстрировали в минувшем году на международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019.

На Украине РСЗО пытались установить на КрАЗ-6322, но из-за банкротства кременчугского автозавода решено использовать иномарку - Tatra Т815-7Т3RC1.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ураган РСЗО
Компании
Tatra
КрАЗ-6322
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1 комментарий
№1
03.12.2020 04:10
...появилось изображение версии "Урагана" на платформе БАЗ-69092 - современного российского автомобиля...
Брянцы нынче опередили Белоруссию в урожае картофеля 1200тыс.тн.
Одно не нравится, пока Лука недоволен БЕЛАЗом за их забастовки, в Брянск перенести  45-70тн, большие пусть у себя с немцами производят.
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