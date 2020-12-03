Секретную китайскую самоходку показали без камуфляжа

Наряду с совершенствованием ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня в КНР продолжаются работы по улучшению возможностей ствольной артиллерии. Так, в Сети появились новые изображения неизвестной китайской самоходной артиллерийской установки.

Впервые ее фотографии, сделанные на одном из испытательных полигонов, были обнародованы в сентябре текущего года. Тогда большая часть конструкции была укрыта от посторонних глаз маскировочной сетью.

В настоящее время можно более детально ознакомиться с боевой машиной. Видно, что она является дальнейшим развитием 155-мм PLZ-05, которая уже 15 лет находится в серийном производстве. Несколько изменена форма башни. По всей видимости, корпус увеличился в длину, поэтому ходовая часть получила по одному дополнительному опорному катку с каждой стороны. Такие доработки наверняка привели к увеличению массы, поэтому можно предположить, что установлен более мощный двигатель.

Военные эксперты уверены: новая самоходка не только поступит на вооружение артиллерийских подразделений Народной освободительной армии, но и будет предложена на экспорт. Обладая возможностью поражения целей на дистанциях, превышающих 40 км, она сможет успешно конкурировать с южнокорейской K9 Thunder, германской PzH 2000 и другими зарубежными САУ.

Алексей Брусилов