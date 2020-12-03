Российская военная база в Армении заработала в «сирийском» режиме

Российская военная база в Эребуни — на аэродроме близ Еревана — заработала в «сирийском» режиме. Об этом сообщает в среду, 2 декабря, Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники, близкие к руководству Минобороны России.

По его данным, работа базы осуществляется таким образом, что в небе над Арменией постоянно находится как минимум один российский истребитель.

В то же время присутствие в воздушном пространстве происходит в режиме ротации — график вылетов не афишируется.

Вместе с тем журналист отметил, что подобный метод используется на российской авиабазе в Сирии Хмеймим. Подобный «сирийский» подход решает две задачи. Во-первых, обеспечение безопасности передвижения миротворцев. Во-вторых, создается определенная гарантия безопасности мирного населения.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что договоренности между Российской Федерацией, Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху последовательно реализуются.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал исключительной роль Путина в урегулировании ситуации в Карабахе.

В конце ноября vинистр обороны Армении Вагаршак отметил эффективность российской миротворческой миссии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике.

Директор ФСБ России Александр Бортников 20 ноября сообщил, что российские пограничники развернули дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана по просьбе Еревана.

9 ноября Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта и возвращение беженцев в Карабах.