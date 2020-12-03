Эксперт пошутил над набором в Эстонии разведчиков по объявлениям

Эстонская внешняя разведка объявила в СМИ о наборе новых сотрудников со знанием русского и английского языков. Полковник запаса, писатель Владимир Кошелев в эфире радио Sputnik объяснил, в какие подразделения могут нанимать сотрудников подобным образом.
Департамент внешней разведки Эстонии начал поиск новых сотрудников со знанием русского и английского языков через объявление в СМИ.
Информация о поиске специалиста по разведывательным операциям и аналитика разведывательной информации в среду появилась в разделе объявлений газеты Eesti Ekspress.
"Департамент ищет на должность специалиста по разведывательным операциям хорошо образованного, умеющего общаться человека, который понимает, что жизнь также выходит за рамки офиса и обычного рабочего времени. Ожидается, что он будет получать удовольствие от путешествий и быстро адаптироваться к новым культурным пространствам и ситуациям", ‒ говорится в объявлении.
Аналитик разведывательной информации также должен быть хорошо образован, "обладать широким кругозором и аналитическим мышлением, уметь перерабатывать большие объемы данных, объединять их и творчески представлять в понятной и лаконичной форме".
Отмечается, что кандидаты должны быть гражданами Эстонии. Крайний срок подачи заявлений ‒ 13 декабря.
Заместитель председателя центрального правления Российского союза ветеранов Афганистана, полковник запаса, писатель Владимир Кошелев в эфире радио Sputnik пошутил, что набор сотрудников разведки Эстонии по объявлению может объясняться неспешностью местного темперамента.
Он предположил, в какие именно подразделения нанимают сотрудников подобным образом.
Департамент внешней разведки входит в структуру Министерства обороны Эстонии. Он обеспечивает защиту национальной безопасности и конституционного порядка страны, занимаясь сбором и обработкой необходимой для этого информации, осуществляет контрразведывательную деятельность и защиту государственных тайн.