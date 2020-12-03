Эксперт пошутил над набором в Эстонии разведчиков по объявлениям

Эстонская внешняя разведка объявила в СМИ о наборе новых сотрудников со знанием русского и английского языков. Полковник запаса, писатель Владимир Кошелев в эфире радио Sputnik объяснил, в какие подразделения могут нанимать сотрудников подобным образом.

Департамент внешней разведки Эстонии начал поиск новых сотрудников со знанием русского и английского языков через объявление в СМИ.

Информация о поиске специалиста по разведывательным операциям и аналитика разведывательной информации в среду появилась в разделе объявлений газеты Eesti Ekspress.

"Департамент ищет на должность специалиста по разведывательным операциям хорошо образованного, умеющего общаться человека, который понимает, что жизнь также выходит за рамки офиса и обычного рабочего времени. Ожидается, что он будет получать удовольствие от путешествий и быстро адаптироваться к новым культурным пространствам и ситуациям", ‒ говорится в объявлении.

Аналитик разведывательной информации также должен быть хорошо образован, "обладать широким кругозором и аналитическим мышлением, уметь перерабатывать большие объемы данных, объединять их и творчески представлять в понятной и лаконичной форме".

Отмечается, что кандидаты должны быть гражданами Эстонии. Крайний срок подачи заявлений ‒ 13 декабря.

Заместитель председателя центрального правления Российского союза ветеранов Афганистана, полковник запаса, писатель Владимир Кошелев в эфире радио Sputnik пошутил, что набор сотрудников разведки Эстонии по объявлению может объясняться неспешностью местного темперамента.

"Наверное, это правильный путь ‒ сначала объявить, потом долго подумать, правильно ли это сделано, потом назад отступить, потом еще раз задуматься. Если же без шуток, то, если говорить о разведке, работа по подготовке разведчиков, прежде всего нелегалов, и сотрудников аналитических служб ‒ это штучный товар везде, в Эстонии тоже…Значит речь здесь идет о чем-то другом", ‒ считает Владимир Кошелев.

Он предположил, в какие именно подразделения нанимают сотрудников подобным образом.

"Может быть, речь идет о формировании информационных бригад, которые участвуют в информационных войнах… Сдается мне, это больше для таких вот акций, когда надо владеть русским языком, что-то понимать в обстановке, нужно в сетях поучаствовать", ‒ заключил Владимир Кошелев.

Департамент внешней разведки входит в структуру Министерства обороны Эстонии. Он обеспечивает защиту национальной безопасности и конституционного порядка страны, занимаясь сбором и обработкой необходимой для этого информации, осуществляет контрразведывательную деятельность и защиту государственных тайн.