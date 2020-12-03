Стратегический доклад НАТО: под знаком России и Китая (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)

Прежняя концепция НАТО была сформулирована десять лет назад. Главы стран альянса обсудили доклад под названием «НАТО 2030: единство в новой эре», чтобы выработать новую концепцию. Они объявили, что мир возвращается к «противостоянию систем», и Россия вновь представляет собой серьезную опасность.

Опубликован новый экспертный доклад НАТО, посвященный ситуации в области безопасности. По мнению экспертов, мир переживает возвращение «геополитической конкуренции» и «противостояния систем». Альянсу необходимы реформы, чтобы соответствовать актуальным задачам

Состоялось уже более 90 заседаний созданной генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом специальной экспертной группы. За восемь месяцев ее члены успели переговорить более чем с 200 людьми: учеными, дипломатами, чиновниками, политиками. По результатам опубликован 67-страничный доклад под названием "НАТО 2030: единство в новой эре", содержащий в общей сложности 138 рекомендаций.

Во вторник документ впервые обсудили главы МИД стран - членов альянса, а на четверг запланирована его официальная презентация. В нем содержится ответ НАТО на слова о "смерти мозга" альянса, высказанные президентом Франции Эммануэлем Макроном год назад. Доклад должен стать фундаментом новой стратегической концепции оборонительного альянса.

Действующая в настоящий момент концепция сформулирована десять лет назад. В ней говорится: "Сейчас евроатлантическое пространство живет в мире". Кроме того, нет таких стран, которые НАТО считал бы противниками. В качестве опасностей упомянуты терроризм, кибератаки и зависимость от поставок энергоносителей.

Беспокойство из-за внутренних конфликтов

В новом докладе описана нынешняя ситуация в области безопасности. По мнению экспертов, Россию после аннексии Крыма вновь приходится воспринимать как "серьезную опасность" для всего НАТО. Китай поднимается до уровня "способной к реализации своих планов мировой державы". Мир возвращается к "геополитической конкуренции" и "противостоянию систем", однако и сам становится многополярным. Альянс вновь сталкивается с вызовами и должен быть готов реагировать на новые угрозы, которые могут иметь вид как цифровых дезинформационных кампаний, так и атак со стороны России с применением химического оружия или "разрушительных технологий", например, гиперзвукового оружия.

В то же время альянс сталкивается и с внутренними вызовами. Конкретные имена не называются, но в докладе говорится: "В последние годы некоторые союзники привнесли в ряды НАТО разногласия по поводу внешних вопросов, что иногда осложняет сотрудничество и принятие решений". В первую очередь это касается Турции, но также и Венгрии, которая блокирует сотрудничество с Украиной. Эти пассажи касаются также критики Макрона.

Однако десять экспертов сделали иные выводы, нежели французский президент. Они вовсе не считают НАТО "устаревшей" и ничего не говорят о стратегической автономии европейцев. Вместо этого они выступают с конкретными предложениями по поводу того, как альянсу приспособиться к новой ситуации и реформировать свои структуры, о чем 30 членов союза договорились год назад в Лондоне. Макрон был вынужден согласиться с ними. Во главе рабочей группы, составившей данный доклад, стояли бывший министр обороны Германии Томас де Мезьер (Thomas de Maizière) и Уэс Митчелл (Wess Mitchell), при Трампе два года отвечавший за отношения с Европой в Госдепартаменте США.

За более неформальные встречи

Эксперты выступают также за оживление политических дебатов в рамках Североатлантического союза. Они предлагают главам МИД стран НАТО встречаться почаще, в том числе в неформальной обстановке. Кроме того, альянс должен более тесно сотрудничать с партнерами, особенно с Австралией, Японией, Новой Зеландией и Южной Кореей как четырьмя демократическими странами в Тихоокеанском регионе.

С Индией должно начаться новое партнерство, в том числе и с целью создания противовеса Китаю. В рамках нового форума страны должны проводить регулярные консультации об интересах безопасности в контексте отношений с Пекином. Кроме того, предполагается вовлечение Китая в механизмы по контролю над вооружениями.

По поводу сотрудничества НАТО с ЕС в докладе говорится, что обеим сторонам следует "восстановить доверие" на высшем уровне. Эксперты предлагают организовать саммит глав правительств обеих организаций. На уровне военных также должны быть назначены лица, которые возьмут на себя ответственность за прямые контакты. Тем самым предполагается осложнить задачу Турции, которая накладывает вето, блокируя более тесное сотрудничество с ЕС.

Томас Гучкер (Thomas Gutschker)