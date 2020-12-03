Anadolu (Турция): отечественный «мобильный противодрон» впервые экспортируется в Россию

Турецкие дроны отличились на Ближнем Востоке и Нагорном Карабахе, уверяют местные СМИ. Новостью дня стала информация о том, что Россия планирует закупку турецких мобильных систем ПВО, способных поражать беспилотники. Неужели у России нет собственных систем, способных противостоять БПЛА? Смахивает на провокацию... Подробности в материале Anadolu.

Базирующаяся в Анталье компания, которая производит для Вооруженных сил (ВС) Турции отечественную мобильную систему противовоздушной обороны раннего предупреждения под названием "Калка" (KALKA) против угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и дронов, готовится к экспорту в Россию.

АО "Защитные системы национальных военных технологий" (Ulusal Harp Teknolojileri Savunma Sistemleri AŞ), которое имеет "сертификат безопасности объекта НАТО и национального уровня", выдаваемый Министерством национальной обороны Турции, в целях предотвращения злонамеренных полетов дронов и БПЛА, при накопленном за 25 лет опыте и знаниях почти за восемь месяцев разработало мобильную систему противовоздушной обороны раннего предупреждения.

Мобильный противодрон, спроектированный турецкими инженерами и поступивший на вооружение ВС Турции, за короткое время привлек внимание многих стран.

В частности, на этот продукт, разрешенный к экспорту с одобрения Министерства национальной обороны, претендует частная компания из России. В соответствии с подписанным соглашением, начато производство продукции, предназначенной для экспорта. Поставку предполагается осуществить в течение месяца.

"Использовались полностью отечественные возможности"

Научный координатор турецкой компании Бекир Ялчин (Bekir Yalçın) в интервью журналисту "Анадолу" (Anadolu) отметил, что система была создана для предотвращения транспортировки несанкционированных грузов, таких как наркотики, бомбы, запрещенные вещества, и полетов в террористических целях.

По словам Ялчина, система, которая представляет собой "противодрон, установленный на транспортном средстве", была произведена с использованием полностью отечественных и национальных возможностей.

"Калка", которая может работать в ручном режиме или автономно, а также вести учет операций, является впервые созданной в Турции системой противовоздушной обороны раннего предупреждения, рассказал Ялчин. С запуском в производство система снискала большой интерес за рубежом.

Началось производство для России

Ялчин сообщил, что получены все необходимые разрешения для серийного производства системы, и продолжил: "На данный момент есть спрос из России, Шри-Ланки, Бангладеш, Малайзии, Катара, Пакистана, Афганистана и Объединенных Арабских Эмиратов. Первый запрос поступил от компании из России, достигнуто соглашение, и начато производство. Поставка, предположительно, состоится до конца года. С некоторыми компаниями из других стран мы находимся на стадии заключения контракта, а с некоторыми переговоры продолжаются. Мы можем сказать, что нашу оборонную промышленность ждут прекрасные времена".

Компания-покупатель будет использовать систему для защиты своих объектов, упомянул Ялчин. На первом этапе будет экспортировано одно устройство, но компания работает в разных секторах, и в дальнейшем предполагается увеличить количество экспортируемых устройств.

Демо-шоу для делегации из Пакистана

Ялчин рассказал, что для ознакомления с функциями "Калка" и осмотра устройства в Анталью приезжала делегация из Пакистана, для которой было организовано демо-шоу. В этой стране устройство желают использовать во время концертов, митингов, перевозок, общественных мероприятий.

Отметив, что пакистанской делегации была представлена подробная информация об устройстве и она осталась довольна системой, Ялчин сказал: "На текущий момент наш приоритет - сделать так, чтобы наша система понравилась, познакомить с ее функциями, характеристиками и преимуществами перед аналогами. Думаю, что в этом плане мы добились успеха. Один из старших руководителей частной компании в Калифорнии, гражданин США и пакистанец по происхождению, ознакомившись с нашей системой, сказал, что ее хотели бы использовать в Пакистане. В дальнейшем с нами свяжутся и сообщат количество".

Компания работает по многим разным направлениям, и планируется расширить экспорт, подчеркнул Ялчин. В компании гордятся выходом на зарубежный рынок с системой, полностью разработанной турецкими инженерами.

Пакистан планирует инвестиции в размере 14 миллионов долларов

Высокопоставленный руководитель частной компании, занимающейся медицинским оборудованием, Аднан Шафик Ахмед (Adnan Shafiq Ahmed), приехавший в Турцию из США для ознакомления с системой, рассказал, что их компания работает в США и Пакистане.

Кроме того, Ахмед, который также занимается политической деятельностью и является иностранным представителем Пакистана в Калифорнии, отметил, что систему планируется использовать в целях обеспечения безопасности VIP-перевозок, войск, митингов, нефте- и газопроводов.

Отметив, что компания инвестирует в эту сферу 14 миллионов долларов, Ахмед добавил: "Это новая технология во всем мире. Мы еще только узнаем ее. У нас преобладает положительный настрой".

Хатидже Оздемир Тосун (Hatice Özdemir Tosun)